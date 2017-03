Một game thủ đã hack trò Mario kinh điển để biến những đồng tiền vàng trong game thành dòng chữ “Lisa… Will you marry me?”. Lúc bạn gái chơi đến đoạn đó, anh này mang theo chiếc nhẫn, quỳ xuống xin sự đồng ý. Kết quả là "nàng công chúa" không thể từ chối.

Còn anh chàng có tên Bryan Haggerty đã tự viết riêng một ứng dụng "truy tìm kho báu" trên iPhone. Bạn gái của anh phải sử dụng định vị GPS để tìm biểu tượng "<3" trên màn hình. Khi cô nàng tìm đến đúng địa điểm cũng là nơi Bryan đứng đợi kèm theo chiếc nhẫn cầu hôn.

Biết cô bạn gái là fan của âm nhạc, một người đã khắc dòng chữ cầu hôn lên trên chiếc máy nghe nhạc iPod nổi tiếng của Apple kèm chiếc nhẫn đính kim cương.

Michael Weiss-Malik, một nhân viên Google, cảm thấy chưa hài lòng với lần cầu hôn đầu tiên ví nó quá chớp nhoáng. Anh này quyết định làm lại lần nữa trên mạng qua ứng dụng Google Street View với sự trợ giúp của đồng nghiệp. Do ứng dụng này luôn cập nhật nên ảnh của Michael đã bị thay bằng hình khác. Tuy nhiên, kỷ niệm đẹp giữa anh và vợ vẫn còn mãi.

Không cần phải can thiệp vào bên trong hệ thống phần mềm như trò Mario, game Little Big Planet cho nền máy PS3 đã có sẵn nhiều tính năng tỏ tình lãng mạn. Người dùng có thể tạo ra những màn cầu hôn độc đáo của riêng họ.

Công ty game Megatouch đã nhận lời giúp một quý ông ở Mỹ cầu hôn với bạn gái. Khi cô nàng chơi game, dòng chữ "Will you marry me?" sẽ hiện ra trên màn hình.

Theo Thế Mạnh (VNE)