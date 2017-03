Ông chú làm ở Viettel/Tin tức HOT: Đây là nguyên nhân lớn nhất để bạn bị “unfriend” nhiều nhất, cho dù bạn chỉ là nạn nhân khi dính virus loại này. Khi làm theo hướng dẫn hoặc lick vào link có những tiêu đề đại loại như Tin mới lộ từ ông chú làm ở Viettel, hot girl lộ hàng… Dĩ nhiên bạn vô tình trở thành một spammer đi spam lên tường nhà bạn bè của bạn mà không hề hay biết. Điều này sẽ làm bạn mất đi một lượng lớn bạn bè đấy.



Những chiêu lừa đảo vẫn tiếp tục mở rộng do đội spammer bị dính ngày càng nhiều.

Mời chơi game trên Facebook: Game trên Facebook thường đưa ra những vật phẩm để tặng game thủ với điều kiện họ mời được thêm người khác chơi cùng… Đây là một trong những thói quen dễ bị “unfriend” nhất vì không phải ai cũng có nhu cầu chơi game.



Một số nạn nhân bị ức chế, lập hẳn một bài hướng dẫn chặn mời chơi game.

Chúa tể những cái TAG: Một vài người dùng có thói quen tag (đánh dấu) hàng chục bạn bè của mình trên Facebook vào những nội dung không hề liên quan đến họ. Trường hợp này thường thấy ở những người bán hàng trên Facebook, hoặc với những ảnh hài hước và đau buồn.... Vì họ muốn được nhiều người chú ý đến những gì họ đăng lên, họ sẵn sàng trở thành "Chúa tể tag" bất chấp sự khó chịu của những người bị tag. Tuýt này ít bị “unfriend” tuy nhiên, dễ bị người khác chặn tag và bị cô lập nếu làm phiền quá nhiều. Thậm chí theo tìm hiểu của chúng tôi, chúng tôi còn phát hiện một số còn dùng cả phần mền “Auto TAG” để “Tag” hàng loạt nhằm thu hút người dùng facebook vào món hàng của họ.



Dùng cả phần mềm kết nối với mạng xã hội dễ quảng bá thương hiệu hoặc tag bạn bè vô tội vạ

Nhắn tin xin like/câu like status: Bạn đã bao giờ nhận được những tin nhắn từ một ai đó xa lạ trong list bạn bè của bạn chỉ để xin một like (thích)? Hoặc bất chợt nhận ra các status theo kiểu xin xỏ nhờ vã like nội dung đó trên News feed? Bạn sẽ nghĩ sao về việc nếu người đó lập đi lập lại hành động này thường xuyên?. Vâng đối với một ai đó hơi khó chịu, chắc chắn những người “câu like” sẽ bị xóa khỏi danh sách bạn bè ngay thôi.



Chiêu trò câu like bằng những status sock hoặc nặng mùi sex của chủ nhân status đó.

Trần Lâm tổng hợp