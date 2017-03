Điều đầu tiên mà bạn dễ dàng nhận thấy là dường như Microsoft đang cố gắng bổ sung thêm công cụ Tell Me vào phiên bản Office dành cho desktop, vốn đã có sẵn trên nền tảng Office Online trước đó. Tell Me sẽ nằm trên cùng của tài liệu và có tính năng tương tự như Clippy (chiếc kẹp giấy nhỏ trong các phiên bản cũ), cho phép bạn truy cập nhanh chóng vào các tính năng cần sử dụng mà không phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm.

Tell Me không có hình ảnh đại diện như Clippy, mà chỉ hiển thị dưới dạng một khung nhỏ, và khi bạn thử đặt câu hỏi “How do I insert images?”, ngay lập tức nó sẽ hiển thị một số tính năng và tùy chọn có liên quan.

Không có nhiều sự thay đổi về giao diện người dùng, thanh ribbon vẫn còn đó, chỉ khác là Microsoft đã bổ sung thêm một theme màu đen mới bên cạnh các chủ đề đã có sẵn là Light gray, Dark gray và White. Giao diện màu tối trông có vẻ khác thường so với các ứng dụng văn phòng khác, tuy nhiên, nó thực sự hữu ích khi bạn làm việc với các tài liệu trong thời gian dài.





Một tính năng khác nữa là khả năng xoay hình ảnh tự động, bằng cách sử dụng siêu dữ liệu (metadata) để xác định chính xác vị trí của hình ảnh trong tài liệu. Một khi hình ảnh được chèn vào, ứng dụng sẽ tự động xoay hình ảnh để phù hợp với hướng của camera.

Bên cạnh đó, Microsoft cũng đang ra sức cải thiện ứng dụng email Outlook của mình với các tùy chọn đồng bộ email tải về trong 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày hoặc 14 ngày. Hiện tại thì Outlook chỉ có thể tải về tối thiểu là một tháng, vì vậy, các tùy chọn mới này sẽ giúp bạn khắc phục được những vấn đề về không gian lưu trữ trên các thiết bị có dung lượng thấp.

Đa số các cải tiến trên Office 16 là những thay đổi tương đối nhỏ, tuy nhiên, thông qua những hình ảnh rò rỉ, người dùng có thể mong chờ thêm những tính năng mới sẽ được cập nhật ở các phiên bản tiếp theo.

MINH HOÀNG (theo The Verge)