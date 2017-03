Mới đây, Apple đã công bố tình hình tài chính trong năm qua của mình. Tính đến thứ 2 vừa qua, tổng tài sản của Apple là 302,47 tỉ USD, lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua Microsoft và trở thành công ty công nghệ có giá trị nhất trên thế giới.



Với iPhone và đặc biệt là “bom tấn” iPad, 2010 thực sự là một năm thành công của “quả táo”. Trong năm qua, Apple đã bán được 3,89 triệu máy tính Mac, 14,1 triệu iPhone, 9,05 triệu iPod và đặc biệt 4,19 triệu iPad chỉ tính riêng trong quý cuối của năm 2010. Một con số ấn tượng cho bất kỳ hãng sản xuất nào.

iPad, cỗ máy in tiền của Apple

Cách đây 8 tháng, Apple vẫn phải đứng sau cái bóng “của gã khổng lồ” Microsoft, tổng giá trị đạt mức 223 tỉ USD.



Hiện Apple đang là công ty có giá trị lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau hãng viễn thông Exxon Mobil Corporation, với giá trị 376 tỉ USD. Các chuyên gia kinh tế dự đoán trong tương lai không xa, Apple sẽ trở thành công ty có giá trị nhất trên toàn thế giới.



Trong khi đó, Microsoft không thực sự có biến chuyển gì đặc biệt trong năm qua ngoài việc tiếp nối những thành công sẵn có của Windows 7 từ 2009. Hiện hãng đang tiếp tục nhắm tới thị trường game giải trí đầy tiềm năng, với bộ sản phẩm Kinect.



Tuy nhiên, thất bại của điện thoại Kin đã buộc Microsoft chịu một khoản lỗ không hề nhỏ, và uy tín giảm sút đáng kể.



Theo dự đoán, giá trị của Microsoft sẽ tăng đáng kể nếu phiên bản tiếp theo của Windows (theo nhiều thông tin là Windows 8) được ra mắt, có khả năng là tại CES 2011 tới đây.



2010 là một năm ghi dấu sự bùng nổ của hệ điều hành Android trên smartphone. Hệ điều hành được phát triển bởi Google đang được xem là “hàng hot” trên thị trường di động. Kèm theo đó, Google hiện vẫn đang thống trị thị trường quảng cáo trực tuyến với “con gà đẻ trứng vàng” Adword. Có thể nói, hiện Google không có đối thủ trong lĩnh vực này.



Facebook cũng thu được nhiều thành công đáng ghi nhận trong năm qua, đặc biệt mới đây đã nhận được khoản tiền lên đến 500 triệu USD từ các nhà tài trợ. Hiện nay, ước tính giá trị của Facebook ở vào khoảng 50 tỉ USD.



Là công ty có tuổi đời non trẻ nhưng nhanh chóng đạt được những thành công to lớn, dẫu vậy Facebook vẫn chưa đủ giá trị để đứng vào trong hàng ngũ 10 công ty công nghệ có giá trị lớn nhất hiện nay. Tuy nhiên, lý do còn nằm ở chỗ Facebook hiện chưa gia nhập thị trường chứng khoán.

Dưới đây là top 10 công ty công nghệ có giá trị lớn nhất, theo số liệu của Yahoo! Finance tính đến đầu tháng 1/2011:

1. Apple – 303,89 tỷ USD.

2. Microsoft – 240,30 tỷ USD

3. Google – 192,54 tỷ USD

4. IBM – 183,42 tỷ USD

5. Samsung – 171,06 tỷ USD

6. Oracle – 158,79 tỷ USD

7. Intel – 117,97 tỷ USD

8. Cisco – 113,74 tỷ USD

9. HP – 98,12 tỷ USD

10. Qualcomm – 82,45 tỷ USD





Theo Phạm Thế Quang Huy Tổng hợp (Dân trí)