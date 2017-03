Hãng Adobe nổi tiếng với rất nhiều ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, tuy nhiên nổi bật hơn cả vẫn là chương trình Photoshop. Ứng dụng này đã được sử dụng trong ngành công nghiệp điện ảnh từ rất sớm trong bộ phim The Abyss vào năm 1999, và các bộ phim khác gần đây như Avatar, Gone Girl hay How to Train Your Dragon 2.

Hình ảnh phiên bản đầu tiên của Adobe Photoshop, bên trong là đĩa mềm và tài liệu hướng dẫn

Nguồn gốc của Photoshop đến từ hai anh em Thomas và John Knoll. Trong thời gian học tại trường Đại học Michigan vào cuối năm 1980, Thomas đã viết ra một chương trình hiển thị hình ảnh màu xám trên màn hình màu đen và trắng. Sau đó, ông phối hợp với John, họ bổ sung thêm các công cụ và các tính năng đặc biệt khác biến nó thành một chương trình xử lý hình ảnh kỹ thuật số.

Jennifer in Paradise

Đầu tiên nó được gọi là Display, cho đến khi anh em Knoll giới thiệu nó với Adobe vào năm 1988 và cho thấy tính năng chỉnh sửa của phần mềm bằng cách sử dụng một hình ảnh được gọi là "Jennifer in Paradise" (Jennifer trong bức ảnh là vợ tương lai của John); Adobe đã mua lại chương trình trong năm 1989, đổi tên nó thành Photoshop và phát hành phiên bản 1.0 lần đầu tiên vào năm 1990 với hi vọng chỉ bán được 500 bản/tháng.

Khi ra mắt Photoshop cho Macintosh chỉ có các tính năng Magic Wand Tools, chỉnh sửa màu sắc và các điều chỉnh cơ bản. Tính năng Layers đã được giới thiệu trong phiên bản thứ 3, một tính năng mang tính cách mạng, cho phép người dùng chỉnh sửa các "sai lầm" và đưa hình ảnh trở về nguyên vẹn như ban đầu. Trong phiên bản tiếp theo, Photoshop đã tương thích với Windows.

"Có rất nhiều người sử dụng sản phẩm của chúng tôi từ các nhiếp ảnh gia để thiết kế, thiên văn học và NASA, các ngành công nghiệp y tế, pháp y" - Zorana Gee, giám đốc sản phẩm cao cấp cho Photoshop nói.

Trong những năm tiếp theo, Photoshop liên tục được bổ sung các tính năng mới nhằm đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng, chẳng hạn như khả năng tương tác với Web. Mỗi khi có một máy ảnh số mới được giới thiệu, Photoshop sẽ được cập nhật để hỗ trợ họ. Gần đây, Photoshop bổ sung thêm tính năng in ấn 3D và các công cụ lựa chọn nội dung thông minh hơn, giảm thiểu độ rung máy ảnh, tập trung Mask và Perspective Warp.

Xử lý ảnh số là một trong những kĩ thuật rất phổ biến hiện nay. "Trong thế giới phục chế ảnh, có rất nhiều kỹ thuật cơ bản mà chúng ta thường hay sử dụng Photoshop" - Gee nói . Đáng ngạc nhiên là đội ngũ phát triển Photoshop tương đối nhỏ, chỉ khoảng 50 người bao gồm anh em nhà Knoll và cả giám đốc sáng tạo của Adobe - Russell Brown đã làm việc với Photoshop ngay từ những ngày đầu phát triển.

Bạn đọc quan tâm có thể xem video sau https://www.youtube.com/watch?v=Tda7jCwvSzg

TUYẾT NGA