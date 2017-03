Ai cũng hiểu họ sẽ không nói đùa nhưng đâu là đích ngắm của gã khổng lồ tìm kiếm này?

“Quái nhân” của thung lũng Silicon

Nếu nói về thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), Google xứng đáng được gọi với một biệt danh “Gã háu ăn” bởi chưa bao giờ thấy họ ngừng tìm kiếm những mục tiêu mới. Chỉ tính những thương vụ M&A lớn, kể từ khi chính thức trở thành công ty đại chúng Google đã thực hiện khoảng 32 bản hợp đồng.

Google đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ nuốt chửng một công ty.

Người đang chịu trách nhiệm “đi chợ” cho Google hiện nay là Lawee – nhân vật được giới kinh doanh công nghệ tại thung lũng Silicon rất “kính nể” bởi sự sành sỏi của mình. Đã từng là một nhà kinh doanh dày dạn kinh nghiệm, Lawee cũng chính là người sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Mosaic Venture Partners và là đồng sáng lập trang web Xfire trước khi được Viacom mua lại.

Khi trở thành chuyên gia “shopping” cho Google, danh tiếng của Lawee càng nổi bởi tính nhanh nhạy và quyết đoán của mình.

Tốc độ luôn là yếu tố quan trọng trong các dự án M&A, đặc biệt trong bối cảnh các công ty cần nhanh chóng phát triển khả năng sáng tạo. Trong quý III vừa qua, thị trường M&A Mỹ đã đạt doanh số 9,8 tỷ USD từ mốc 3,1 tỷ USD của quý I/2009 và có thể sẽ bùng nổ lên tới 20 tỷ USD vào quý cuối cùng của năm.

Theo Lawee, ưu tiên hàng đầu của ông là những lĩnh vực tìm kiếm, quảng cáo và dịch vụ di động nhưng theo giới phân tích và những người thân cận với Google, sức ép ngày càng lớn của Microsoft đã buộc Google phải tập trung nhiều hơn nữa đến lĩnh vực tìm kiếm cốt lõi của mình.

Những ai đang trong tầm ngắm?

Google và các hãng tìm kiếm khác đang âm thầm tiến hành một cuộc chạy đua mang tên: Tìm kiếm thời gian thực và OneRiot trở thành ứng cử viên sáng giá để Google cải thiện vị thế của mình. Thời gian gần đây Google còn tỏ ra rất quan tâm đến mảng truyền thông xã hội với những cái tên như Twitter, dịch vụ rút gọn tên miền Bit.ly...

Với Google, quảng cáo trực tuyến là “con bò sữa” của họ và chắc chắn Lawee sẽ có một số dự định cho mình. Thời gian qua, giới công nghệ đã xuất hiện tin đồn Google đang đàm phán với Teracent – công ty chuyên trợ giúp các nhà quảng cáo nâng cao hiệu quả của hình thức quảng cáo theo banner. Tumri, đối thủ chính của Teracent cũng đang trong tầm ngắm của Google nhưng cả 2 hãng này đều đã từ chối bình luận về việc họ có “làm việc” với Google hay không.

Trong lĩnh vực quảng cáo dựa trên phân tích hành vi của người dùng web, Media6Degrees, Lotame, và 33Across all là những “mỏ vàng” đối với Google bởi họ có một lượng dữ liệu rất lớn dựa vào mối quan hệ mật thiết với các trang mạng xã hội. “Các nhà quảng cáo đang ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn trong việc đưa quảng cáo đến “trúng đích” hơn”, Linda Gridley, Tổng giám đốc Ngân hàng đầu tư Gridley & Co tại New York nói.

Thành công ngày càng rõ nét của hệ điều hành di động Android do Google phát triển cũng phần nào thể hiện quyết tâm của hãng này trong lĩnh vực di động. Mặc dù hiện tại Google đã có một mạng lưới quảng cáo di động của riêng mình nhưng AdMob với hàng ngàn nhà phát triển ứng dụng cũng được cho là “miếng ngon” mà Google đang rất thèm muốn. “Chúng tôi hiểu rằng Google đang rất quan tâm đến lĩnh vực quảng cáo di động, nơi thị trường sẽ bùng nổ trong một vài năm tới”, Nicole Leverich – người phát ngôn của AdMob đã tự chủ động “đánh tiếng” với Google thông qua tuyên bố này.

Chưa hết, có nhiều nguồn tin còn cho rằng Google còn “tham lam” hơn thế rất nhiều khi có ý định thâu tóm cả mạng xã hội Facebook, hãng sản xuất di động RIM hay hãng kinh doanh phần mềm trực tuyến Salesforce.com.

Tuy đến giờ này, tất cả vẫn chỉ là những thông tin bên lề và thuộc dạng tin đồn nhưng như chính Lawee đã tuyên bố: “Linh hồn của những vụ thâu tóm của Google là con người sáng tạo chứ không phải là những công ty”.

Theo Hoàng Trường (ICTnews / Business Week)