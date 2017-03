Ảnh: Pollsb.

Theo BBC, công cụ tra cứu Ask Jeeves đã tổng hợp 10 tình huống "không thể trả lời" trong thập kỷ qua dựa trên 1,1 tỷ câu lệnh của người sử dụng kể từ khi dịch vụ này ra đời vào năm 2000.

Những câu hỏi này thường liên quan đến cái chết, tình yêu và sự nổi tiếng, thậm chí là: "Tony Soprano đã chết chưa?" (Tony Soprano là nhân vật chính trong phim truyền hình dài tập The Sopranos). Ask Jeeves cho biết nhiều người vẫn còn băn khoăn về số phận của nhân vật này khi bộ phim đã kết thúc.

Ask Jeeves là dịch vụ tìm kiếm tương tự Google và cho phép người sử dụng nhập câu hỏi để nhận câu trả lời.

10 câu hỏi khó trên Ask Jeeves:

1. What is the meaning of life? (Cuộc đời này có ý nghĩa gì?)

2. Is there a God? (Chúa có tồn tại không?)

3. Do blondes have more fun? (Phụ nữ tóc vàng sống vui vẻ hơn?)

4. What is the best diet? (Chế độ ăn kiêng tốt nhất?)

5. Is there anybody out there? (Có người ngoài hành tinh không?)

6. Who is the most famous person in the world? (Ai nổi tiếng nhất thế giới?)

7. What is love? (Tình yêu là gì?)

8. What is the secret to happiness? (Bí mật của hạnh phúc?)

9. Did Tony Soprano die? (Tony Soprano đã chết chưa?)

10. How long will I live? (Tôi sẽ sống bao lâu?)

Theo Châu An (VNE)