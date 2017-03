YouTube “thành hình” vào ngày Valentine

Chad Hurley

Nhà đồng sáng lập Chad Hurley đăng ký thương hiệu, logo và tên miền YouTube đúng vào ngày lễ Valentine năm 2005.

Trước ngày 14/02/2005, rất ít người biết đến tên “YouTube”. YouTube được sáng lập bởi các cựu nhân viên PayPal là Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim. Ý tưởng về YouTube ra đời trong một bữa tiệc tối tại San Francisco khoảng 1 năm trước ngày ra mắt chính thức.

YouTube ra mắt bản beta vào tháng 05/2005

Nhìn vào giao diện bản beta dưới đây, bạn sẽ thấy trang chủ của YouTube đã phát triển rất nhiều kể từ năm 2005 cho tới nay.

Video đầu tiên được đăng tải lên YouTube

Ngày 23/04/2005, nhà đồng sáng lập Jawed Karim đã đăng tải video đầu tiên lên YouTube với tiêu đề "Me at the Zoo" (tạm dịch: “Tôi ở vườn bách thú”). Trong đoạn video, Karim ghé thăm vườn bách thú San Diego, đứng trước những chú voi và nói về vòi của chúng.

Video đầu tiên đạt 1 triệu lượt xem

Tháng 09/2005, YouTube đã chứng kiến video đầu tiên đạt 1 triệu lượt xem là đoạn phim quảng cáo của hãng giày Nike. Clip quảng cáo có sự góp mắt của cầu thủ bóng đá Brazil Ronaldinho. Nike là một trong những công ty lớn đầu tiên chú ý tới tiềm năng quảng cáo của YouTube.

YouTube chính thức ra mắt công chúng

Ngày 15/12/2005, sau khi nhận được khoản đầu tư 3,5 triệu USD từ Sequoia Capital hồi tháng 11/2005, YouTube đã có thể tăng băng thông, nâng cấp máy chủ và phát hành ra công chúng.

YouTube ký hợp đồng với NBC

Tháng 06/2006, YouTube ký hợp đồng với đài truyền hình NBC, giúp công ty truyền thông truyền thống này tham gia kỷ nguyên kỹ thuật số.

Tháng 02/2006, NBC đề nghị YouTube phát một clip từ chương trình trực tiếp "Lazy Sunday”. Việc này giúp YouTube thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tháng 10/2007, YouTube thực hiện chương trình Content Verification Program để giúp các nhà cung cấp nội dung như NBC xác định và loại bỏ những video vi phạm bản quyền của họ.

Sau đó vài tháng, YouTube bước vào hợp đồng quảng cáo chuỗi chương trình TV mùa thu cho NBC. Thỏa thuận này đánh dấu sự khởi đầu một số mối quan hệ hợp tác lớn sau đó của YouTube với các nhà cung cấp nội dung.

Google mua lại YouTube

Nhìn thấy tiềm năng từ YouTube, tháng 10/2006, Google đã mua lại trang chia sẻ video này với giá 1,65 tỷ USD. Google gọi đây là “bước tiếp theo trong sự tiến hóa của Internet”. Vào thời điểm đó, YouTube mới chỉ có khoảng 65 nhân viên.

Người dùng có thể kiếm tiền từ YouTube

Tháng 05/2007, YouTube bắt đầu chương trình Partner Program. Theo chương trình này, người dùng sẽ có cơ hội được trả tiền nhờ những nội dung nổi tiếng trên YouTube. Lần đầu tiên, người dùng YouTube bình thường có thể biến sở thích của họ thành công việc kinh doanh. Khoảng 1 năm sau, những người dùng thành công nhất đã kiếm được hàng trăm ngàn đô la từ YouTube, theo số liệu thời báo New York Times cung cấp năm 2008.

Ví dụ, anh chàng người Mỹ có tên Michael Buckley đã từ bỏ công việc như một trợ lý tài chính ở một công ty quảng cáo sau khi nhận thấy chương trình “The What The Buck Show” trên YouTube của anh đem lại nhiều thu nhập hơn.

YouTube và "cơn bão" Charlie

“Charlie Bit My Finger” là đoạn video vui nhộn và dễ thương dài 56 giây về chú bé cắn tay anh trai. Đây là một trong những clip được xem nhiều nhất trên YouTube. Đoạn video này đã giúp gia đình cậu bé Charlie kiếm được rất nhiều tiền từ YouTube.

Google tung quảng cáo lên YouTube

Năm 2007, Google quyết định đã đến lúc kiếm tiền từ YouTube và bắt đầu tung những banner quảng cáo đầu tiên lên video YouTube từ tháng 08/2007.

Đầu tiên, những banner quảng cáo nửa trong suốt hiện lên ở phía dưới mỗi video. Những banner quảng cáo này sẽ xuất hiện trên video trong vòng từ 10 tới 15 giây. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Google định kiếm tiền từ YouTube bằng cách nào.

Thế giới biết đến Justin Bieber qua YouTube

Justin Bieber

Tháng 04/2009, nam ca sỹ Justin Bieber tạo tiếng vang lớn trên thế giới với một video trên YouTube. Hiện tại, ca khúc “Baby” của Justin Bieber là một trong những video được xem nhiều nhất trên YouTube với hơn 830 triệu lượt xem.

Cũng vào tháng đó, YouTube được trao giải thưởng Peabody Award vì những thành tựu trong lĩnh vực truyền thông điện tử.

YouTube bắt đầu cho thuê phim

YouTube đã khởi động những nỗ lực để phát triển xa hơn một trang chia sẻ video nghiệp dư. Bắt đầu với một vài bộ phim thành công tại Liên hoan điện ảnh Sundance của Mỹ, YouTube tiến xa hơn bằng cách cung cấp phim của những công ty như Paramount, Disney, NBC/Universal, Sony, và Warner Brothers.

YouTube bắt đầu phát chương trình trực tiếp

Tháng 04/2011, YouTube chính thức bước vào mảng kinh doanh phát sóng với YouTube Live. YouTube Live có thể phát trực tiếp mọi thứ, từ các buổi hòa nhạc, đám cưới hoàng gia cho tới thế vận hội Olympic.

YouTube quan tâm hơn tới nội dung độc quyền

Sau khi mua lại công ty sản xuất video Next New Networks, YouTube phát hành các kênh độc quyền đầu tiên vào tháng 03/2011. Tháng 10/2011, trang tin công nghệ AllThingsD đưa tin là Google đã trả hơn 100 triệu USD cho các nhà sản xuất nội dung để họ làm video độc quyền cho YouTube.

Hiện nay, YouTube thậm chí còn hoạt động giống như một mạng truyền hình truyền thống và chỉ làm mới những chương trình thành công.

Lần đầu tiên Olympic được phát trực tiếp qua YouTube

Tháng 07/2012, lần đầu tiên người dân toàn thế giới có thể xem thế vận hội Olympic trực tiếp qua YouTube. Hai ông lớn YouTube và NBC đã phối hợp truyền trực tiếp kì thế vận hội này.

Video YouTube đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem

Chỉ sau 5 tháng, Gangnam Style đã trở thành video đầu tiên trên YouTube đạt 1 tỷ lượt xem vào tháng 12/2012. Hiện tại, Gangnam Style là video số 1 trên trang chia sẻ video này với hơn 1,3 tỷ lượt xem.

2012 cũng là một năm vang dội của YouTube khi trung bình mỗi tháng, hơn 4 tỷ giờ video được xem trên YouTube.

Theo Phạm Duyên (ICTnews / SAI)