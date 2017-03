Với một số người, một mối quan hệ chưa thực sự chính thức bắt đầu chừng nào nó chưa được phản ánh ở dòng Relationship trên Facebook. Tương tự, bạn cũng chưa hẳn “ai đi đường nấy” chừng nào trang Facebook của bạn chưa công bố chuyện đó.



Nhóm phân tích dữ liệu của Facebook có thể tổng hợp thông tin của hơn 800 triệu người dùng. Và bắt đầu từ cuối năm ngoái, mạng xã hội này bắt đầu cho phép người dùng chia sẻ lịch sử nghe nhạc của mình với các thành viên khác.



Sau khi hòa trộn hai lĩnh vực này với nhau (quan hệ và âm nhạc), Facebook sẽ có thể xác định những ca khúc nào mà những người mới yêu thích nghe nhất, cũng như những ca khúc mà họ thường tìm đến nhất sau khi chia tay người yêu/bạn đời.



Theo đó, ca khúc gắn liền với những mối quan hệ mới là “Don’t wanna go Home” của nam ca sĩ R’n’B trẻ Jason Derulo. Ngược lại, những trái tim tan vỡ thường lựa chọn “The Cave” của Mumford & Sons.



Dưới đây là danh sách đầy đủ những bản tình ca được ưa chuộng nhất Facebook thời gian qua:



Ngọt ngào:



“Don’t Wanna Go Home” của Jason Derulo

“Love on Top” của Beyoncé

“How to Love” của Lil Wayne

“Just the Way You Are” của Bruno Mars

“Good Feeling” của Flo Rida

“It Girl” của Jason Derulo

“Stereo Hearts” của Gym Class Heroes featuring Adam Levine

“Criminal” của Britney Spears

“No Sleep” của Wiz Khalifa

“Free Fallin’” của John Mayer



Tan vỡ:



“The Cave” của Mumford and Sons

“Crew Love” của Drake

“All of the Lights” của Kanye West

“Rolling in the Deep” của Adele

“Take Care” của Drake

“It Will Rain” của Bruno Mars

“We Found Love” của Rihanna & Calvin Harris

“Call It What You Want” của Foster the People

“Love You Like a Love Song” của Selena Gomez & the Scene

“Without You” của David Guetta featuring Usher





Theo Y Lam (VNN)