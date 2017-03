Các thành viên trang web 5giay tuần qua sôi nổi với những đợt đấu giá tờ 2 USD may mắn. Giá khởi điểm là 10.000 đồng cho một lô 10 tờ, sau ba ngày mở đấu giá đã leo dần đến 200.000, 250.000, rồi chốt ở 320.000 đồng. Anh Tuấn, nhà ở quận 1, TP HCM, theo đuổi cuộc đấu giá đến phút chót thì máy tính rớt mạng, tiếc hùi hụi nói: "Giá mua tờ 2 USD khoảng 20.000-30.000 đồng là rất rẻ. Tết mỗi năm tôi đều cần khoảng 30 tờ loại này để lì xì cho bạn bè, phải mua trên 50.000 đồng một tờ".

Một mẩu rao vặt khác trên 5giay cũng có nội dung bán tờ 2 USD phát hành năm 2003, nhưng giá cả có vẻ mềm hơn. Cụ thể giá mỗi tờ là 49.000 đồng, lấy 10 tờ trở lên giá 47.000 đồng một tờ, còn cần 20 tờ giá chỉ 46.000 đồng một tờ.

Trên trang raovat, một thành viên rao bán những tờ 2 USD mới với giá 50.000 đồng một tờ. Người này còn lý giải thêm: "Theo quan niệm của người Á Đông, số 2 là cặp, đôi, chẵn nên người giữ nó ở thời điểm năm mới sẽ nhận được nhiều may mắn".

Giá cả thông thường được rao trên mạng vào khoảng 50.000 đồng một tờ. Nhưng còn tùy vào năm phát hành và số sê ri có "đẹp", có "phát" hay không mà giá còn cao hơn. Nhiều người cũng thích mua tờ 1 USD lì xì cho con trẻ. Giá tờ tiền này vào khoảng 30.000 đồng mỗi tờ.



Đồng 2 USD được nhiều người tìm mua trên mạng với niềm tin có được may mắn trong năn mới. Ảnh chụp màn hình.

Theo bà Đỗ Thị Thắng, phụ trách mua hàng hộ từ Mỹ về Việt Nam của trang eBay, càng gần dịp Tết, yêu cầu mua hộ những tờ 2 USD may mắn trên mạng mua bán thanh toán trực tuyến này càng nhộn nhịp. Nếu như bình thường, nhiều người săn tờ 2 USD may mắn để giữ trong ví với mong muốn luôn được may mắn, thì vào những dịp Tết, họ tìm mua tờ tiền này để dùng làm quà tặng cho bạn bè, người thân.

"Chỉ riêng trong tháng 11 và 12/2009, chúng tôi đã mua giúp khách hàng gần 80 tờ 2 USD may mắn từ Mỹ", bà Thắng cho biết.

Theo Hà Mai (VNE)