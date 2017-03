Sự ra đi của vua nhạc Pop làm sửng sốt cộng đồng mạng

Hiếm có ai có thể qua mặt được Michael Jackson về mức độ nổi tiếng. Dù yêu hay ghét thì có lẽ chúng ta cũng phải thừa nhận rằng số người biết về con người này trên thế giới không hề nhỏ một chút nào. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều website tin tức “gục ngã” hoàn toàn ngay khi thông tin về sự ra đi đột ngột của “ông vua nhạc pop” xuất hiện trên thế giới mạng Internet.

“Gục ngã” hàng loạt

TMZ.com – trang web tin tức về người nổi tiếng của Time Warner – là website đầu tiên “gục gã” ngay sau khi Michael Jackson ra đi mãi mãi. Cũng rất đơn giản bởi đây là website đầu tiên chính thức xác nhận cái chết của “ông vua nhạc pop”.

Không chỉ một lần mà website này “gục ngã” nhiều lần liên tục. Cứ chết, sống lại rồi lại chết đi bởi số lượng người dùng truy cập quá nhiều để được cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về Michael Jackson.

Tiếp sau TMZ.com là đến lượt trang blog nổi tiếng của Perez Hilton – một trang blog chuyên cung cấp thông tin về người nổi tiếng – bị “đột quỵ”. Một điều rất dễ hiểu, sau khi TMZ.com “chết” thì người dùng tất yếu sẽ tìm sang nguồn thông tin khác. Blog Perez Hilton “gục” là tất yếu.

Los Angeles Times là đối tượng tiếp theo bổ sung thêm vào danh sách những website “gục ngã” cùng Michael Jackson. Có thể thấy đây là một nguồn thông tin đáng tin cậy nên ban đầu khi chỉ mới có TMZ.com đưa tin người dùng chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng khi Los Angeles Times lên tiếng xác nhận thì website này cũng “gục” luôn do số lượng người dùng truy cập tăng lên đột biến.

Mặc dù không phải là website tin tức nhưng Wikipedia cũng có tên trong danh sách những website “gục ngã” cùng Michael Jackson. Nguyên nhân khiến cho Wikipedia “chết” bắt nguồn từ “cuộc chiến” của những người hâm mộ không tin rằng Michael Jackson đã chết và những người tin rằng đó là sự thật.

Những người không tin vào cái chết của Michael Jackson liên tục “phục sẵn” trên mạng và bất kỳ khi nào có thông tin nào nói về sự việc này thì họ sẽ lập tức xóa chỉnh sửa hoặc xóa ngay và để lại những lời nhắn như: “Michael không chết. Hãy ngừng loan tin tức giả mạo này ngay lập tức”.

Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày hôm qua, Wikipedia chính thức “gục” trước lượng truy cập quá lớn. Thời điểm này khi truy cập vào trang web này người dùng sẽ nhận được thông báo: “Sorry! This site is experiencing technical difficulties... Cannot contact the database server: Unknown error (10.0.6.24))” (Xin lỗi! trang web hiện đang gặp sự cố kỹ thuật … Không thể kết nối được đến máy chủ dữ liệu: lỗi chưa được xác định (10.0.6.24)).

Để khắc phục sự cố, ban điều hành Wikipedia đã phải can thiệp bằng cách khóa hai bài viết liên quan đến Michael Jackson và tình hình sức khỏe của anh trong khoảng 6 giờ liên tiếp cho đến thông tin được xác thực.

Truy cập tăng đột biến

Mặc dù không đến nỗi “gục ngã” như những trang web được nói đến trên đây nhưng các trang mạng xã hội như Facebook hay MySpace đều phải đối mặt với tình trạng số người dùng truy cập tăng đột biến. Hàng triệu người dùng truy cập vào hai trang mạng xã hội này để bày tỏ niềm thương tiếc đối với “ông vua nhạc pop”.

Thông tin chính thức từ phía Facebook cho biết sau khi thông tin về cái chết của Michael Jackson được chính thức xác nhận thì số lượng người truy cập vào Facebook để cập nhật thông tin tăng thêm gấp hơn 3 lần.

Trang dịch vụ “tiểu blog” Twitter còn phải gánh chịu một lượng người dùng truy cập lớn hơn. Theo Twist – công cụ theo dõi truy cập, các Tweet có chứa cụm từ “Michael Jackson” hiện chiếm tới 22,61% tổng số lượng thông điệp trên Twitter và có chứa cụm từ “MJ” chiếm 9%. Và có hơn 25% số Tweets có chứa “Michael”. Tính ra có khoảng 30% số lượng các thông điệp trên Twitter có chứa thông tin liên quan đến sự ra đi đột ngột của “ông vua nhạc pop”.

Twist cũng cho thấy có thời điểm các số lượng thông điệp liên quan đến Michael Jackson được phát đi trên Twitter có thời điểm vọt lên tới hơn 5.000 tweets một phút. Còn tại thời điểm thông tin về cái chết của Michael Jackson phát đi thì số lượng Tweets được cập nhật mỗi phút cũng tăng hơn gấp đôi.

Cũng không có gì lạ khi mà lượng truy cập Twitter lại tăng nhanh đến như thế. Thứ nhất, Twitter có khả năng phát tán thông điệp rất nhanh. Thứ hai, đây cũng là kênh thông tin mà rất nhiều người nổi tiếng chọn lựa để bày tỏ sự thương tiếc đối với sự ra đi của “ông vua nhạc pop”. Con số thống kê những chủ đề được nhiều người theo dõi nhất trên Twitter cũng đã cho thấy có tới 9 trong 10 là có liên quan đến Michael Jackson.

Còn trên Alexa, cả 10 liên kết trang web “nóng nhất” trên Internet hiện nay đều là những liên kết cung cấp thông tin có liên quan đến Michael Jackson.

Blog sôi sục

Đây là một điều tất yếu xảy ra bởi ngoài mạng xã hội ảo và Twitter ra thì blog được xem là kênh thông tin hiệu quả nhất để người quan tâm bày tỏ sự thương tiếc cũng như cung cấp thông tin về sự ra đi của “ông vua nhạc pop”.

Thực hiện một tác vụ tìm kiếm trên trang dịch vụ blog của Opera – một trong những dịch vụ blog rất được người dùng Việt Nam ưa chuộng kể từ sau khi Yahoo 360 bị khai tử, chúng tôi thấy rất nhiều blog đã được cập nhật thông tin về cái chết của Michael Jackson. Ở những trang blog này người dùng không chỉ có thể đọc được những thông tin cập nhật nhất trên báo giới mà còn có những bài viết sưu tầm thông tin của cá nhân về cuộc đời cũng như sự nghiệp, những tác phẩm bất hủ của Michael Jackson.

Tiến hành tác vụ tương tự trên Wordpress.com – một dịch vụ blog khác hiện cũng đang rất được ưa chuộng, chúng tôi thấy có tới gần 4.300 kết quả có liên quan đến từ khóa tìm kiếm “michael jackson dead”.

Có thể thấy sự ra đi của “ông vua nhạc pop” lần này đã là bằng chứng cho thấy sức mạnh thực sự của kỷ nguyên thông tin Internet. Tốc độ phát tán thông tin trên Internet vượt trội hơi mọi hình thức truyền thông khác như truyền hình, báo giấy… Chỉ trong vòng một thời gian ngắn thông tin về sự kiện đã đến được với người dùng khắp trên toàn cầu.