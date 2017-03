V ũ Đình Dũng có lẽ đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên Facebook hiện nay. Đa số những tài khoản bị đổi tên đều là người nổi tiếng và có lượng người theo dõi rất đông, đơn cử như Gào, Mẹ suri, Như hexi…

Một số người khi kiểm tra lại trong Activity log (Nhật ký hoạt động) thì không thấy có thao tác đổi tên, mặc dù đã thử nhiều cách khác nhau nhưng đa phần vẫn chưa ai lấy lại được tên cũ.

Nhiều tài khoản đã bị đổi tên thành Vũ Đình Dũng. Ảnh: TM

Nguyên nhân chính có lẽ là do những tài khoản này đã bảo mật kém và để lộ các thông tin cá nhân. Nhiều khả năng kẻ xấu đã thu thập các email đăng ký Facebook, sau đó thay đổi ngôn ngữ hiển thị và đổi tên lại thành Vũ Đình Dũng bằng chứng minh nhân dân đã được photoshop.



Thay đổi các thông tin cá nhân về chế độ riêng tư, đặc biệt là email. Ảnh: TM

Để hạn chế vấn đề này, bạn hãy truy cập vào trang Facebook cá nhân, chọn mục About và đổi các thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, số điện thoại… về chế độ Friends (Bạn bè) hoặc Only Me (Chỉ mình tôi).

TIỂU MINH