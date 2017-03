Giám đốc điều hành của Apple là Tim Cook vừa mới tiết lộ rằng đây là thời điểm mà lượng người dùng chuyển từ Android sang iOS cao nhất từ trước đến giờ. Kết quả này được dựa trên các thống kê của Apple tại những thị trường phát triển và mới nổi, qua đó thấy được số lượng người dùng chuộng iPhone đang tăng đột biến.

Tim Cook còn cho biết thêm: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy tỷ lệ chuyển đổi từ Android sang iOS cao như vậy, điều đó đồng nghĩa với việc iPhone đang thể hiện tốt vị thế của mình.”

Mỗi khi người dùng muốn nâng cấp điện thoại thì Apple lại có thêm cơ hội để gia tăng số lượng khách hàng. Nhiều người dùng đã chia sẻ lý do tại sao họ lại chuyển sang dùng iPhone, đơn cử như anh Ninjarette: “Tôi đã sẵn sàng để mua Samsung S6 trong tháng Tư, nhưng tôi quá mệt mỏi vì phải chờ đợi cho AT & T cập nhật chiếc S5 cũ lên phiên bản Android Lollipop, do đó cứ nghĩ đến việc này sẽ tiếp diễn nên lại thôi. Mặc dù S6 có khá nhiều tính năng hay, nhưng tôi thấy iOS 8 hài hòa hơn và mang đến nhiều trải nghiệm. Thú thật, tôi đã từng lo lắng về dung lượng RAM của iPhone khi so với các smartphone Android, tuy nhiên mối quan tâm này là không có cơ sở.”

"Lần cuối cùng tôi sở hữu một sản phẩm của Apple là iPod touch hồi năm 2009. Kể từ đó tôi đã sử dụng Android rồi sau đó là đến Windows Phone. Tuy nhiên bây giờ tôi cảm thấy bất mãn với Android, đặc biệt là các vấn đề về bảo mật và việc cập nhật hệ điều hành. Khi thử so sánh chiếc Nexus đang sử dụng với chiếc iPhone 4S của mẹ thì thấy chiếc 4S tỏ ra trơn tru hơn rất nhiều, do đó tôi đã suy nghĩ đến việc chuyển sang sử dụng iPhone.” – Shatterpane cho biết.

TIỂU MINH - Theo iMore