Canon EXPO hứa hẹn bốn ngày “trình diễn” cực kỳ hoành tráng về công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ ưu việt vốn tạo nên danh tiếng Canon trên toàn cầu.

Tại cuộc triển lãm, khách tham quan sẽ chứng kiến tận mắt những sản phẩm công nghệ dùng trong các lĩnh vực y tế, kiến trúc, an ninh, bất động sản… Trải nghiệm dịch vụ soi đáy mắt và đo khúc xạ mắt miễn phí với máy chụp nhãn cầu mà Canon sản xuất, hay “mục sở thị” máy in Canon in hoàn thiện sản phẩm 3D mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.



EXPO 2017 còn là nơi Canon giới thiệu các xu hướng hình ảnh và giải pháp hình ảnh mới nhất trên thế giới. Khách tham quan sẽ được tận tay khám phá các thiết bị hình ảnh đỉnh cao thế giới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, như: bộ cảm biến CMOS 120 MP và 250 MP; máy in 3D; rạp chiếu phim từ các máy chiếu 4K “đỉnh” cấp quốc tế.





Bên cạnh thế hệ máy ảnh nhỏ gọn thời trang chất lượng chụp không thua kém DSLR, lần đầu tiên, giới nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tiếp cận trực tiếp bộ cảm biến hình ảnh CMOS có độ phân giải cao nhất thế giới hiện nay: 120 MP và 250 MP. Bộ cảm biến này có thể tạo ra một bức ảnh có kích thước lớn bằng một sân bóng đá. Được biết, CMOS cũng là công nghệ cảm biến sẽ ứng dụng vào hệ thống camera an ninh trong tương lai.



Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội chiêm ngưỡng những mẫu in nghệ thuật bắt mắt từ máy in sản phẩm 3D hàng đầu của Canon. Đây là chiếc máy được mệnh danh là có thể biến ý tưởng hình ảnh trong đầu người dùng trở thành sự thật trong tích tắc.





Chiếc máy in mang tên MARV (lấy từ chữ “MARVelous”) nghĩa là kỳ diệu, được ví như “phép màu của công nghệ hình ảnh”, một từ rất chính xác để miêu tả cảm xúc của người từng nhìn thấy những hình ảnh tạo ra từ chiếc máy.



Bên cạnh việc trình diễn sắc màu công nghệ, Canon cũng đưa ra những mức ưu đãi khủng khi mua sản phẩm Canon lên đến 49%, đồng thời kiểm tra và bảo dưỡng máy ảnh, ống kính Canon miễn phí. Tại mỗi khu vực trưng bày, một số mẫu máy ảnh loại cao cấp của Canon được giảm giá khủng, lên đến 30% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Các siêu phẩm như Canon EOS 6D Mark II và 5D Mark IV giảm giá từ 6 triệu đến 14 triệu, kèm gói quà tặng trị giá 3,5 triệu. Ngoài 5.000 thẻ hành lý hình máy ảnh Canon cực “chất”, 2.000 voucher Miniso trị giá 50.000 đồng dành cho khách tham quan, triển lãm còn tổ chức chương trình bốc thăm may mắn trúng quà giá trị mỗi ngày: một máy ảnh Canon EOS M100 trị giá 13,2 triệu đồng, và 2 chuyến phototrip cho mỗi ngày triển lãm. Tổng cộng sẽ có 4 máy ảnh Canon EOS M100 và 8 chuyến du lịch phototrip trong 4 ngày triển lãm. Đồng hành cùng Canon trong các chương trình khuyến mãi khủng suốt 4 ngày Canon EXPO còn có TTTM Nguyễn Kim và Miniso với hàng ngàn voucher giảm giá hấp dẫn.

TIỂU MINH