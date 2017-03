Đây là một sự kiện thường niên do Hiệp Hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu sự kiện, ông Vũ Quốc Thành, Tổng thư ký VNISA đã chia sẻ ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề bảo mật và an toàn thông tin trong đời sống xã hội hiện nay. Bên cạnh việc tạo ra những cơ hội lớn thì sự bùng nổ của Internet, của thương mại điện tử và các dịch vụ tài chính - ngân hàng số cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, rủi ro cho nền kinh tế. Các vấn đề về truy cập bất hợp pháp, virus, rò rỉ thông tin, lỗ hổng trên hệ thống... đã trở thành mối lo ngại thường trực của mọi quốc gia, từ các nhà quản lý cho tới doanh nghiệp lẫn người dùng cá nhân.

"Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt sự kiện nóng liên quan đến vấn đề bảo mật như hacker tấn công hệ thống website của chính phủ Mỹ và Hàn Quốc. Nhiều ngân hàng lớn bị trộm tiền qua mạng, các mạng botnet mọc lên như nấm...."Có thể nói, bảo mật và ATTT đã trở thành một nhu cầu cấp thiết của cả xã hội", ông Thành bộc bạch.

Chính vì lý do đó, Ngày An toàn thông tin năm nay sẽ tập trung đề cập đến một vấn đề đang được quan tâm là "bảo vệ tài nguyên thông tin" để phục vụ tăng trưởng bền vững trong tương lai. Các nhà tổ chức hy vọng sự kiện sẽ tạo ra một diễn đàn chung cho các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia về ATTT của Việt Nam lẫn quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ trách nhiệm, đề xuất các chính sách vĩ mô lẫn giải pháp cụ thể cho việc bảo vệ ATTT. Năm ngoái, chủ đề của Ngày An toàn Thông tin là "Chung tay xây dựng một thế giới số an toàn".

Dù chỉ diễn ra trong vòng một ngày, song ngày ATTT 2009 có khá nhiều nội dung đáng chú ý như Hội thảo và triển lãm ATTT, Cuộc thi ATTT dành cho sinh viên, Bình chọn sản phẩm ATTT được yêu thích nhất trong năm....Phần quan trọng nhất của sự kiện chính là tham luận của đại diện Chính phủ, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, VNCERT.... - những tổ chức có liên quan tới việc hoạch định, thực thi chính sách về CNTT. Ngoài ra, VNISA cũng sẽ trình bày một bản báo cáo được nhiều người quan tâm là "Kết quả điều tra, nghiên cứu thực trạng ATTT tại Việt Nam" từ cuối năm 2008 tới nay.

Dự kiến, nội dung của Hội thảo sẽ xoay quanh hai chủ đề chính là ATTT trong các hệ thống tài chính ngân hàng và An toàn mạng viễn thông và phòng chống virus tin học. Đại diện của các hãng bảo mật quốc tế như Symantec, Check Point, Entrust... cùng với những tập đoàn lớn trong nước như Mobifone, Vietcombank, Agribank cũng sẽ "đăng đàn" để chia sẻ các mối quan ngại, kinh nghiệm và giải pháp bảo mật mang tính thực tiễn cao.

Tâm sự với báo giới, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch VNISA cho biết mục đích chính của Ngày ATTT 2009 là nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề bảo mật, một trong những vấn đề ngày càng nóng bỏng, khốc liệt của thời đại số. Nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, bởi dưới sức ép tiết giảm chi phí, nhiều doanh nghiệp đã quyết định cắt bỏ khoản đầu tư cho CNTT nói chung và bảo mật nói riêng. Tuy nhiên trên thực tế, đây lại là thời điểm hacker "nã đạn" vào doanh nghiệp nhiều hơn bao giờ hết. Do đó, trái với suy nghĩ của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, càng khó khăn, "họ lại càng không nên lơ là, thờ ơ với vấn đề ATTT", ông Thành kết luận.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức còn mở các khóa đào tạo ngắn hạn, miễn phí nhằm cập nhật các kiến thức mới về bảo mật cho các cán bộ quản trị hệ thống thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp. Giảng viên của chương trình là các chuyên gia đến từ JPCERT của Nhật Bản và khóa học được giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh.