Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn không biết hệ thống máy tính của mình bị virus hoặc hacker tấn công, ăn cắp dữ liệu, tài sản.

Trong chương trình “Ngày an toàn Thông tin” vừa diễn ra tại Hà Nội, đại diện Phòng chống tội phạm công nghệ cao (thuộc C15 - Bộ Công An) cho biết: Số người sử dụng internet tại Việt Nam đã ở mức trên 22 triệu người, đạt tỷ lệ tăng trưởng hàng đầu thế giới. Vì thế, Việt Nam cũng là mảnh đất đầy “màu mỡ” mà giới tội phạm công nghệ cao trong nước và quốc tế nhắm đến. Hiện loại hình tội phạm này đang ngày càng trở nên tinh vi do chúng đã tìm đến sự liên kết xuyên quốc gia, trở thành mối đe doạ cho sự cạnh tranh và phát triển của kinh tế- xã hội.

Theo cơ quan chức năng, tội phạm công nghệ cao hiện vẫn tập trung ở hai hình thức: Một loại chuyên tấn công các website, cơ sở dữ liệu của máy tính hoặc mạng máy tính…để sửa đổi, trộm cắp dữ liệu, lan truyền, phát tán virus, spywere, spam…. Còn loại tội phạm “truyền thống” sử dụng công nghệ cao thì dùng mạng và máy tính như một công cụ để gây án,như: lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản hoặc rửa tiền, buôn bán ma tuý, môi giới mại dâm, xâm phạm an ninh quốc gia…

Trong khi đó theo khảo báo cáo tổng kết tình hình an toàn thông tin 2009 của Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA): Chỉ 16% DN được khảo sát cho biết hệ thống máy tính của mình đang bị virus hoặc hacker tấn công; 35% DN, trong đó có rất nhiều DN nước ngoài không hề biết đang bị tấn công và đang có tổn thất về tài chính…

Theo C15, chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện 19 hệ thống máy tính của DN nội địa và liên doanh bị tấn công (DN không hề hay biết). Những phản ánh này không có nhiều khác biệt so với điều tra trước đó và cho thấy ý thức về an toàn thông tin (ATTT) của nhiều DN vẫn chưa được đặt đúng tầm so với mối hiểm hoạ về tội phạm mạng đang gia tăng nhanh chóng.

Trước thực trạng này “Ngày An toàn thông tin 2009” đã tập trung nhiều đến các giải pháp cụ thể cho việc ứng dụng an toàn thông tin cũng như giới thiệu những sản phẩm ứng dụng công nghệ mới. Hai nội dung quan trọng thu hút được sự quan tâm của đại biểu tham dự là: ATTT trong hệ thống tài chính ngân hàng và ATTT cho mạng Viễn thông và Thảo luận phòng chống virus tin học

Hiện, Việt Nam đã bắt đầu hình thành ngành công nghiệp với các giải pháp an toàn, an ninh thông tin do các công ty trong nước sản xuất. Nổi bật trong năm nay là các sản phẩm do Bkis phát hành.

Thanh Trầm (Dân trí)