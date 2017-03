Độc giả phải làm phép tính mới mong truy cập Dantri. (Ảnh chụp màn hình sáng 7/7)



Theo Kỳ Dương (Vietnam+)



Thực tế, khoảng từ ngày 2/7 đến nay, việc vào một trang nhưthường bị gián đoạn. Đôi lúc, độc giả khi truy cập chỉ thấy trình duyệt hiện lên dòng thông báo 503 Service Unavailable (máy chủ web tạm thời không hoạt động).Cho tới sáng 7/7, khi truy cập vào các trang báo trên, phóng viên Vietnam+ thấy tốc độ có lúc nhanh như bình thường và có lúc rất chậm. Thậm chí, báo Dân trí thì yêu cầu thực hiện một phép tính đơn giản mới truy cập được.Nguồn tin từ một tờ báo điện tử lớn cho biết, trong lúc cao điểm, tốc độ truy cập của tờ báo này tăng tới hàng chục lần so với thông thường. Cho dù, website của tờ báo được đặt tại máy chủ của nhiều nhà cung cấp khác nhau, song tốc độ vẫn bị chậm đáng kể.Trên các diễn đàn tin học, việc các trang báo trên bị tấn công thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng hacker đã dùng phương thức tấn công từ chối dịch vụ (Distributed Denial of Service-DDoS) để “làm hại” các website thông tin.Có ý kiến cho rằng, hiện đang có một đợt tấn công DDoS lớn nhắm vào hệ thống máy chủ của Trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 2 (thuộc Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC), gây ra hiện tượng nói trên.Trao đổi với phóng viên sáng 7/7, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc VDC cho biết, về kỹ thuật, các website báo chí nói trên được đặt trên hệ thống máy chủ của VDC cùng với các website của doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, hiện chưa thấy dấu hiệu tấn công vào website của các doanh nghiệp, mà chỉ có một số website của báo mạng bị ảnh hưởng.Theo ông Hải, thông thường các website phát hiện ra sớm, có thể phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để ngăn chặn bằng cách mở băng thông, ứng cứu… sẽ giảm bớt tác hại. Hiện, đơn vị này đang phối hợp với VietNamNet và Dân trí để xử lý.Còn ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc bộ phận an ninh mạng Bkav không đưa ra ý kiến cụ thể song nói rằng Bkav sẵn sàng trợ giúp các website bị tấn công. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn chưa nhận được lời đề nghị giúp đỡ nào.Còn nhớ năm 2010-2011, VietNamNet và một số website cũng nhiều lần bị hacker tấn công bằng phương thức này, thậm chí báo VietNamNet còn bị nghẽn mạng trong quãng thời gian khá dài.DDoS là phương thức tấn công mạng khá phổ biến. Hacker điều khiển mạng máy tính ma truy cập đồng thời để làm tê liệt các hệ thống mạng, máy chủ khiến độc giả không thể truy cập vào website. Nói một cách khác, tấn công DDoS như tình trạng nghẽn mạng sóng di động khi nhiều điện thoại cùng liên lạc trong một thời điểm./.