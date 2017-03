Trong khi đó, nhân viên CNTT một số ngành khác lại bị giảm thu nhập.

Kể từ tháng Bảy, Bruce Walton và các nhân viên CNTT khác của bang California đã buộc phải nghỉ 3 ngày không lương mỗi tháng để giảm chi phí cho công ty. Việc nghỉ không lương khiến thu nhập của họ giảm 14%, chính sách này dự kiến còn kéo dài ít nhất là trong năm tài chính hiện tại của bang, Walton nói. Anh là một nhà quản trị mạng của Ủy ban Năng lượng California.

Theo kết quả khảo sát về thu nhập của nhân viên CNTT năm 2009 của Computerworld, có một số ngành công nghiệp mà nhân viên IT được “ưu ái” hơn so với năm ngoái, đó là các ngành về năng lượng/điện lực (với mức lương tăng 1,3%). Nhu cầu nhân lực CNTT trong những ngành này tiếp tục tăng. Trong khi đó, nhân viên CNTT một số ngành khác lại bị giảm thu nhập, như giáo dục (giảm 1,4%).

Sau đây là một số ngành công nghiệp trả lương hậu hĩnh cho các nhân viên CNTT, hoặc được họ lựa chọn vì nhiều lý do “ngoài lề” khác.

Chính phủ: Công việc ổn định, chế độ chính sách tốt và các phúc lợi hấp dẫn khác là một trong số những lý do tại sao các nhân viên CNTT khối chính phủ lại nói họ được ưu đãi, mặc dù thực chất sự thiếu hụt ngân sách đang khiến các thành phố và các bang gặp khó.

Tuy nhiên, có những hạn chế nhất định khi làm việc trong khối chính phủ, đó là sự thiếu linh hoạt, di động, bởi các nhân viên CNTT có xu hướng “dậm chân tại chỗ” khá lâu, không được thăng chức, thuyên chuyển. Ngoài ra, mặc dù không được tăng lương trong năm 2009 vì lý do ngân sách, Dennis O'Connor, một nhà lập trình của thành phố Alexandria, nói anh thích sự tự chủ của công việc.

Chế độ lương hưu tại các cơ quan khối chính phủ cũng tốt hơn so với các công ty tư nhân. “Chế độ hưu trí mà tôi nhận được ở đây sau 9 năm làm việc còn tốt hơn chế độ lương hưu từ một công ty tư nhân sau 26 năm làm việc”, O'Connor nói.

Chăm sóc sức khỏe: Có nhiều lý do khiến ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe trở nên hấp dẫn với các nhân viên CNTT, đằng sau tác động tốt mà công nghệ mang lại cho sức khỏe bệnh nhân. Đối với những người mới vào làm, ngành này ít bị tác động bởi nền kinh tế. Hơn nữa, chính quyền Mỹ gần đây đã chi 1,2 tỷ USD nhằm triển khai các hệ thống hồ sơ y tế điện tử và các sáng kiến CNTT khác trong chăm sóc sức khỏe.

Tại Texas Health Resources, Joel Verinder nói anh thích chính sách mở của ngành này, nó khuyến khích các nhân viên đóng góp ý kiến giúp giảm chi phí hoặc nâng cao việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhận. Gần đây Verinder đã gợi ý một giải pháp và đã được CIO thông qua, hiện nay nó đang được thử nghiệm.

“Tôi rất vui được làm việc ở đây”, Verinder, người đã gia nhập công ty chăm sóc sức khỏe này từ năm 2008, sau 12 năm làm việc trong ngành công nghiệp tài chính, viễn thông và hàng không.

Năng lượng/điện lực: làm việc trong ngành công nghiệp năng lượng không giống như bất cứ một ngành nào mà Neal Steik đã tham gia trong suốt 33 năm qua, gồm cả ngành luật và bảo hiểm.

Ngành công nghiệp năng lượng/điện “ít liên quan đến chính trị hơn bất cứ ngành nào mà tôi làm việc”, Steik nói, hiện ông là giám sát trạm tại Puget Sound Energy ở Bellevue, Wash. Tại PSE, không hề có sa thải tạm thời, môi trường làm việc thân thiện như trong gia đình giữa các công nhân “cổ cồn xanh” và “cổ cồn trắng”.

Mặc dù Steik bị giảm thu nhập kể từ khi gia nhập PSE vào đầu năm 2008, song anh lại được đền bù bởi phúc lợi y tế tốt hơn. Chẳng hạn, tại công ty cũ anh được công ty trả 100% chi phí bảo hiểm, song anh vẫn phải bỏ ra 7.000 USD để trả cho phí bảo hiểm của vợ. “Giờ đây, mọi thứ đều được chi trả”, anh nói.

Một số công ty trong ngành năng lượng còn để các nhân viên CNTT có cơ hội thể hiện mình. Chẳng hạn như, Aaron Van Cleave, một kiến trúc sư cơ sở hạ tầng tại hãng sản xuất xăng dầu Aera Energy LLC cho biết gần đây ban giám đốc công ty đã hỏi ý kiến của anh về một số ứng dụng phân tích dầu mà công ty sử dụng.

Tuy nhiên, với các nhân viên CNTT đang xem xét chuyển qua ngành công nghiệp năng lượng, “nếu thu nhập là động cơ chính, họ nên tìm ngành khác”, Steik nói. Nhưng nếu họ để ý đến các chế độ với nhân viên, như phúc lợi xã hội, bảo hiểm, “đây là một ngành lý tưởng”.

An ninh/vũ trụ: Một trong những đặc thù của ngành công nghiệp an ninh và vũ trụ là lực lượng lao động rất riêng, tốt nghiệp từ những ngành học kỷ luật cao. Điều đó chắc chắn đúng với The Aerospace Corp., một hãng ở California chuyên cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ cho NASA và Lực lượng không quân Mỹ.

¾ trong số 4.000 nhân viên của công ty có bằng tiến sỹ, ¼ còn lại là thạc sỹ. Điều đó đã tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp riêng. “Tỷ lệ thu nhập thấp đã nói lên tất cả - không phải họ được trả nhiều tiền hơn vì trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc”, một nhân viên của The Aerospace Corp nói. “Chính là môi trường làm việc đã mang lại sự tự hào cho những ai làm việc ở đây. Một số người trong ngành này là những chuyên gia nổi tiếng của thế giới trong lĩnh vực của họ”.

Năm ngoái, nhân viên ngành này đã được tăng 3,5 đến 4% lương. Từ góc độ CNTT, họ có thu nhập tốt hơn một số ngành công nghiệp khác.

Những ngành “khó nhằn” nhất

Mặc dù có một số nhân lực CNTT thu nhập tốt hơn những người khác, song nhìn chung nhân lực CNTT trong các ngành công nghiệp đã bị ảnh hưởng xấu bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu, đặc biệt trong ngành sản xuất máy tính và dịch vụ tài chính. Theo Khảo sát tiền lương 2009 của Computerworld, nhân viên CNTT trong ngành sản xuất đã bị giảm 4,1% tổng thu nhập, theo sau là các ngành thương mại bán sỷ và công nghiệp ô tô.

Tệ hơn, nhân viên CNTT trong ngành ngân hàng nhận rõ mức thưởng bị giảm 33,2%, tiếp theo là các ngành bất động sản, luật, bảo hiểm bị giảm 20,5% kể từ năm 2008.

