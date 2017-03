Theo ABC, năm 2012, tại thị trấn Fort Lee có ba vụ tai nạn giao thông chết người do vừa đi bộ vừa nhắn tin.

Cảnh sát trưởng Thomas Ripoli thuộc Sở Cảnh sát Fort Lee cho hay: Thật nguy hiểm cho những người vừa đi bộ vừa nhắn tin, vì họ thường bị mất tập trung, dễ dẫn đến tai nạn.



Vừa đi bộ vừa nhắn tin sẽ bị phạt - Ảnh: Reuters



Ông Ripoli hy vọng lệnh cấm nhắn tin khi đi bộ sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, một số người dân ở đây cho rằng mức phạt 85 USD là quá cao.Hồi tháng 3, lực lượng cảnh sát Fort Lee phạt 117 người vi phạm.Giáo sư Eric Lamberg, Đại học Stony Brook (New York, Mỹ), tác giả của nghiên cứu hành vi vừa đi bộ vừa nhắn tin điện thoại, cho biết nhắn tin khi đang đi bộ nguy hiểm không kém gì so với vừa nhắn tin vừa lái xe.