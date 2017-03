Nhắn tin bằng giọng nói nguy hiểm hơn nhắn tin truyền thống khi lái xe.

Nghiên cứu trên được thực hiện bởi Viện Giao thông vận tải Texas thuộc trường Đại học Texas A&M – Mỹ, nhằm so sánh mức độ gây mất tập trung cho lái xe của phương pháp chuyển giọng nói thành văn bản và phương pháp nhắn tin truyền thống trên thiết bị cầm tay trong môi trường lái xe thực tế.



"Trong mỗi trường hợp, các lái xe mất gấp đôi thời gian để phản ứng lại tình huống so với khi họ không nhắn tin. Tiếp xúc của mắt lái xe với mặt đường cũng giảm, bất kể lái xe sử dụng phương pháp nhắn tin nào". Christine Yager – người đứng đầu dự án nghiên cứu, chia sẻ với hãng thông tấn Reuters.



Nghiên cứu được tiến hành với 43 lái xe trên đường thử trong ba tình huống đó là lái xe mà không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào, tiếp theo là lái xe và nhắn tin bằng phương pháp truyền thống, cuối cùng các lái xe vừa lái xe vừa nhắn tin bằng cách sử dụng phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản.



Yager cho biết phương pháp nhắn tin bằng cách sử dụng phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản thực sự tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với nhắn tin truyền thống do đôi lúc cần chỉnh sửa những sai sót trong quá trình máy điện thoại nhận diện giọng nói để chuyển thành văn bản.



"Bạn vẫn phải sử dụng tâm trí để cố gắng suy nghĩ về những gì bạn đang cố gắng nói, và điều này chính là nguyên nhân làm suy giảm khả năng lái xe và thời gian phản ứng của bạn", Yager nói.



Mối quan ngại lớn nhất đó là nhiều lái xe cho rằng sử dụng ứng dụng nhắn tin bằng giọng nói là an toàn hơn so với nhắn tin truyền thống, trong khi thực tế mức độ ảnh hưởng tới khả năng lái xe của hai phương pháp nhắn tin này là như nhau, theo Yager.



Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông Di động cho biết, mỗi ngày trong năm 2012 tại Mỹ có 6,1 tỷ tin nhắn văn bản được gửi đi. Khoảng 35% lái xe thừa nhận rằng có đọc tin nhắn hoặc email khi đang lái xe, trong khi 26% thừa nhận có soạn thảo một tin nhắn trong khi lái xe, theo số liệu của AAA - tổ chức các lái xe của Mỹ.

(Theo Vnreview)