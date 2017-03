Nhà sáng lập trang mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg. (Nguồn: AP)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC của Mỹ, Tổng biên tập tạp chí "Time" Richard Stengel khẳng định Mark Zuckerberg xứng đáng là nhân vật của năm 2010 vì trang mạng xã hội Facebook, với hơn 500 triệu thành viên, là công cụ hữu hiệu giúp mọi người chia sẻ thông tin, tạo các mối liên kết xã hội giữa các thành viên cũng như làm thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực.



Zuckerberg là người trẻ tuổi thứ hai được Time bình chọn là "Nhân vật của năm." Trước đó, năm 1927, phi công người Mỹ Charles Lindbergh được bình chọn danh hiệu này khi mới 25 tuổi.



Mark Zuckerberg, sinh ngày 14/5/1984 tại New York (Mỹ.) Anh đã cùng các bạn học của mình sáng lập ra trang mạng Facebook vào ngày 4/2/2004 khi đang theo học năm thứ hai trường Đại học Harvard.



Chỉ sáu năm sau, trang mạng này đã thu hút tới 500 triệu thành viên và Zuckerberg trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất trên thế giới.



Không chỉ vậy, Zuckerberg còn nổi bật trong các hoạt động từ thiện. Hồi đầu năm nay, Zuckerberg cam kết dành 100 triệu USD trong 5 năm tới để đầu tư vào hệ thống trường học tại thành phố Newark, bang New Jersey.



Ngoài ra, anh còn tham gia Quỹ "Giving Pledge" do tỷ phú Bill Gates và Warren Buffet sáng lập nhằm giúp đỡ người nghèo.



"Nhân vật của năm" là danh hiệu bình chọn cho những người có ảnh hưởng đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông. Năm ngoái, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ FED Ben Bernanke được bình chọn danh hiệu này, Tổng thống Mỹ Barack Obama được vinh danh vào năm 2008./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)