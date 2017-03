Ông Nguyễn Văn Đạo, Phó tổng giám đốc SEV giới thiệu về nhà máy tại VN. (Nguồn: Vneconomy)

Theo ông Đạo, SEV được thành lập từ năm 2008 với tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu là 670 triệu USD tại Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh).



Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa trao giấy chứng nhận đầu tư thứ hai cho SEV với dự án xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động và các sản phẩm điện tử khác có vốn đầu tư 830 triệu USD.



Theo giấy phép, dự án thứ hai này sẽ được sáp nhập vào dự án thứ nhất để chính thức trở thành Khu Tổ hợp Công nghệ Samsung (Samsung Complex) với tổng vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD.



Ông Đạo cũng cho hay, SEV đã trở thành nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất trên thế giới của Samsung với các công nghệ sản xuất, lắp ráp tiên tiến nhất so với các nhà máy khác. Các sản phẩm sản xuất từ nhà máy SEV mang thương hiệu “Made in Vietnam.”



“Chỉ riêng năm 2012, tính đến thời điểm hiện tại, SEV đã đạt giá trị xuất khẩu 10 tỷ USD, và lũy kế là hơn 17 tỷ USD Mỹ,” ông Đạo nói.



Lãnh đạo của SEV cho biết, đơn vị này chưa gặp một trở ngại hay khó khăn nào từ khi dự kiến phát triển thành Khu Tổ hợp công nghệ. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng vẫn còn hạn chế so với mức phát triển nhanh chóng của Khu tổ hợp. Ngoài ra, nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao cũng là một trong những yếu tố còn hạn chế mà SEV cần đào tạo và phát triển trong thời gian tới./.

Theo Trung Hiền (Vietnam+)