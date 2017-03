Viettel cho hay những chiếc iPhone 3Gs nhập đợt hai đã được phân phối tại 100 siêu thị bán hàng của hãng trên toàn quốc. Số lượng iPhone 3Gs này sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong lúc chờ trái táo 4. Lần này, hãng chỉ nhập dòng máy iPhone 3GS 16G màu đen và trắng, gồm cả phiên bản quốc tế với phiên bản khóa mạng.

Khoảng 14.500 chiếc iPhone nhập về trong đợt một đã được VinaPhone và Viettel bán hết. Ảnh minh họa.

Nguồn tin từ Viettel tiết lộ: "Nhu cầu thị trường có, chúng tôi vẫn tiếp tục nhập iPhone. Tuy nhiên, việc có nhập iPhone 4 hay không, hãng vẫn đang cân nhắc và chưa ban hành quyết định".

Hãng viễn thông VinaPhone cho biết lô hàng iPhone 3Gs thứ 2 của hãng đang trên đường về Việt Nam. Dự kiến lô hàng này sẽ có mặt ở thị trường Việt Nam trong vài ba ngày tới.

Hãng này tiết lộ hiện nay việc nhập khẩu iPhone 3Gs rất khó khăn do điện thoại di động bị xếp vào nhóm không khuyến khích nhập khẩu. Do đó, hãng chỉ đưa hàng về thị trường khi nhu cầu tiêu dùng còn nhiều. Nguồn tin từ mạng di động này cho biết thêm, trái táo 4 do hãng phân phối có thể góp mặt ở thị trường Việt Nam vào tháng sau.

Trong số 7 nhà khai thác di động hiện chỉ có VinaPhone và Viettel phân phối iPhone chính hãng. MobiFone từng tuyên bố giành được hợp đồng phân phối trái táo khuyến 3Gs. Tuy nhiên, gần nửa năm qua, hãng viễn thông này chưa có bất cứ động thái nào thêm.

Theo Hồng Anh (VNE)