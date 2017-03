Theo thông báo của VinaPhone, từ ngày 15-5 đến hết 17-5, khách hàng thuộc diện được khuyến mãi sẽ được tặng 100% giá trị thẻ khi nạp vào tài khoản. Tuy nhiên, bản tin của VinaPhone nhấn mạnh, chỉ những khách hàng nhận được tin nhắn mới được hưởng mức khuyến mãi 100%.



Lãnh đạo VinaPhone khẳng định số lượng khách hàng nằm trong diện khuyến mãi lần này đã được hãng chọn lọc khá kỹ và không nhiều. Tất cả tin nhắn gửi đi đều nằm trong tầm kiểm soát nên sẽ không lặp lại kịch bản xấu mà 2 hãng viễn thông Viettel và MobiFone đi trước gặp phải. Nghĩa là, khách hàng sẽ nhận được đúng những gì mà VinaPhone cam kết trong bản tin khuyến mãi.



Không phải khách hàng nào cũng nhận được khuyến mãi tặng 100% giá trị thẻ nạp. Ảnh: Quốc Huy.

Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi về tiêu chí phân loại và tổng số khách hàng được hưởng khuyến mãi thì vị lãnh đạo VinaPhone từ chối tiết lộ. Vị quan chức này cho rằng các chương trình khuyến mãi của hãng luôn thay đổi, hôm nay có thể là ưu đãi cho khách hàng trung thành, các thuê bao trả trước sử dụng dịch vụ nhiều năm. Tuy nhiên, ngày mai, có thể số lượng khách hàng được khuyến mãi lại là những người vừa hòa mạng, có cước phí phát sinh chưa nhiều. Khi đó, khuyến mãi là giải pháp giúp khách hàng nói được nhiều hơn và sử dụng dịch vụ được lâu hơn.



Chưa ai đoán trước, sau chương trình khuyến mãi của VinaPhone có xảy ra chuyện khiếu nại từ phía khách hàng hay không, song việc ưu đãi chỉ tập trung vào một số thuê bao đã xuất hiện những ý kiến trái chiều. Theo phản ánh qua đường dây nóng của VnExpress.net, nhiều thuê bao của VinaPhone thắc mắc chuyện họ là khách hàng trung thành, sử dụng dịch vụ lâu năm nhưng không được hưởng khuyến mãi lần này. Trong khi đó, thuê bao vừa hòa mạng, mới phát sinh cước có vài ngày lại được hưởng ưu đãi.



Chị Minh Thùy ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết, 2 vợ chồng chị hòa mạng VinaPhone cùng một thời điểm và sử dụng dịch vụ được 4 năm. Thế nhưng, thuê bao của chị thì nhận được tin nhắn khuyến mãi, trong khi số máy của ông xã thì không. “Tôi không biết VinaPhone ưu đãi cho khách hàng kiểu gì, sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy”, chị Thùy nói.



Còn anh Thành, một thuê bao VinaPhone vừa hòa mạng cách đây nửa tháng thì tỏ ra nghi ngờ. Bởi bạn bè anh cũng dùng VinaPhone nhưng chẳng nhận được tin thông báo 100%. Do đó, hôm qua anh chỉ dám nạp trước 50.000 đồng. Khi tiền khuyến mãi gửi vào tài khoản, anh mới mua thêm thẻ các mệnh giá khác 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. "Tôi lấy làm lạ là mình vừa mới dùng dịch vụ chưa lâu đã được khuyến mãi trong khi một số bạn bè mà tôi biết dùng dịch vụ của hãng này đã lâu nhưng không nhận được gì", anh Thành nói.



Dưới góc nhìn khác, một số chuyên gia viễn thông cho rằng khuyến mãi dù có lợi cho khách hàng song vẫn phải nhìn nhận thực tế rằng các mạng di động đại gia đang âm thầm phá rào. Dù Cục Xúc tiến Thương mại đã hơn một lần có văn bản nhắc nhở các mạng di động không được khuyến mãi quá 50%, thế nhưng, bằng cách này hay cách khác, nhà mạng vẫn mạnh tay tặng cho khách hàng 100%, 150%, thậm chí 170% giá trị thẻ nạp cho các khách hàng. “Tôi cho rằng, đã là quy định thì các mạng di động phải tuân thủ”, một chuyên gia viễn thông nói.



Quan chức mạng di động VinaPhone thừa nhận dù vẫn biết quy định đã có và cần phải tuân thủ, nhưng dưới góc độ kinh doanh, hãng đang có nỗi khổ riêng. Thời gian qua, Viettel và MobiFone đã thực hiện chương trình khuyến mãi tặng tới 150-170% cho khách hàng. “Doanh nghiệp khác khuyến mãi được vậy tại sao VinaPhone lại không. Viettel và MobiFone nói rằng họ ưu đãi cho khách hàng của họ, VinaPhone cũng không thể không vì quyền lợi khách hàng của mình mà bỏ qua khuyến mãi”, vị quan chức này nhấn mạnh.



Không được công khai khuyến mãi, các mạng di động chuyển sang hoạt động bí mật. Chỉ có điều kiểu khuyến mãi kiểu này khách hàng cảm thấy bị phân biệt đối xử. Bởi không ai biết lý do vì sao mình được hưởng ưu đãi như vậy, còn số khác lại đặt câu hỏi to tướng cũng là khách hàng, trong khi họ là thuê bao lâu năm lại không nhận được khuyến mãi.



Theo kế hoạch, trong tháng này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành thông tư quy định cụ thể hơn về điều kiện khuyến mãi di động. Giới chuyên gia hy vọng từ 1-7, thời hạn văn bản này có hiệu lực, trật tự trên thị trường viễn thông được lặp lại. Trong đó, ngoài việc khuyến mãi không được vượt quá 50%, nhà mạng còn phải tuân thủ các quy định về hình thức khuyến mãi, thời gian áp dụng...