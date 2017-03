Khóa màn hình không có nghĩa là an toàn?

Theo mặc định, iOS vẫn cho phép bạn truy cập vào Siri và Notification Center ngay cả khi màn hình iPhone đã khóa. Do đó, người dùng khác có thể lợi dụng việc này để yêu cầu Siri hiển thị các cuộc gọi gần đây (Show my recent calls), danh sách các cá nhân mà bạn vừa liên lạc, các thông báo gần đây, tìm đọc các tin nhắn trên điện thoại,…

Bên cạnh đó, nếu bạn đã lưu địa chỉ nhà vào danh bạ thì người khác có thể yêu cầu Siri Show me home on the map để tìm ra vị trí nhà của bạn. Trong thực tế, họ còn có thể lấy được bất kỳ thông tin nào có trong danh bạ, đơn cử như số điện thoại, địa chỉ email,… Dễ dàng gửi tin nhắn đến Facebook và Twitter mà không cần phải nhập mã xác nhận.

Ngăn chặn các truy cập không mong muốn

Cách tốt nhất để ngăn chặn iPhone làm lộ các thông tin cá nhân là tắt bớt các tính năng này đi. Việc bạn cần làm là truy cập vào Settings > Touch ID & Passcode, sau đó vô hiệu các tính năng như Today, Notification View, Siri, Passkook và khả năng trả lời tin nhắn mà không cần mở khóa màn hình điện thoại (Reply with Message).

Khi những thiết lập này bị vô hiệu hóa, bạn chỉ nhận được thông báo ở màn hình khóa chỉ khi mở điện thoại. Nếu muốn loại trừ các thông báo không cần thiết vì những lí do riêng tư, người dùng có thể vào Settings > Notifications và bấm vào tên ứng dụng, bỏ chọn ô Show on Lock Screen.

TIỂU MINH - Theo MUO