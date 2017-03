Booting: Thuật ngữ booting có nghĩa tương tự starting (khởi động máy tính) và có nguồn gốc từ thành ngữ "to pull oneself up by the bootstrap" (vươn lên bằng nỗ lực của bản thân). Ở thế kỷ thứ 19, cụm từ này còn có nghĩa làm việc gì đó bất khả thi.

Bug: Từ dùng để chỉ lỗi trong máy tính và các phần cứng khác này bắt đầu phổ biến từ năm 1946 khi Mark II Aiken Relay Calculator, một máy tính sơ khai được thử nghiệm tại Đại học Harvard khi đó, bị trục trặc. Người ta phát hiện một con sâu bướm lọt vào hệ thống, có nghĩa đúng là có bọ (bug) thật. Bên cạnh đó, năm 1878, nhà phát minh Thomas Edison cũng sử dụng "bugs" để mô tả các lỗi nhỏ nhặt hoặc những khó khăn trong quá trình phát minh.

Hive: Đây là từ dùng để chỉ các Windows Registry (cơ sở dữ liệu lưu trữ những thiết lập, cài đặt và tùy chọn của Windows). Chuyên gia phát triển Raymond Chan viết trên blog của ông: "Một trong những lập trình viên cho Windows NT rất ghét ong. Khi chịu trách nhiệm xây dựng Registry, người này đưa rất nhiều từ liên quan đến "ong" vào như là file Registry được gọi là "hive" (tổ ong) còn dữ liệu được lưu trong các "cell" (các ô, vết rỗ trên tổ ong)...

Nerd: Từ này thường được dùng để chỉ những người "đầu to mắt cận", lập dị, mê công nghệ... Nó xuất hiện lần đầu trong cuốn If I Ran the Zoo năm 1950 và "nerd" là một trong số những công dân đầu tiên xây dựng lên vườn thú. Một giả thuyết khác lại cho rằng nerd được đọc chệch từ knurd (viết ngược của drunk - say rượu) để chỉ một kẻ chỉ thích ở nhà làm những điều họ mê mẩn thay vì tham gia tiệc tùng như bao người khác.

Spam: Từ này xuất phát từ chương trình Monty Python’s Flying Circus, của BBC TV (1969), trong đó người đi ăn nhà hàng bị "oanh tạc" bằng việc được tặng các hộp thịt giăm bông (spam). Hiện nó được dùng để chỉ việc phải nhận những e-mail không mong muốn (thư rác).

Wiki: Ward Cunningham là tác giả của WikiWikiWeb - trang wiki đầu tiên trên Internet. Tên gọi này ra đời trong chuyến du lịch tới Hawaii và ông đi trên tàu Wiki-Wiki tại sân bay Honolulu. "Wiki-wiki" có nghĩa "rất nhanh". Còn hiện nay, wiki được dùng để chỉ các nền tảng mở trên web, cho phép mọi người thay đổi nội dung mà không cần đến quyền admin.

Theo Châu An (VNE)