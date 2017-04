Chứng chỉ ITIL Service Manager của tổ chức khảo thí về ITIL toàn cầu APMG chuyên về tư vấn xây dựng quy trình cung cấp và quản trị dịch vụ CNTT là chứng chỉ cấp cao nhất của bộ tài liệu ITIL phiên bản 2 trong 3 cấp Foundation, Practitioner, Manager.

ITIL (IT Infrastructure Library) là bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng nền tảng cơ bản và áp dụng một cách bài bản việc quản trị dịch vụ CNTT. ITIL được xây dựng bởi Văn phòng thương mại Anh (Office of Government Commerce (OGC), được thừa nhận và sử dụng phổ biến trên toàn thế giới là một chuẩn mực thực tiễn (Best practices and de-facto Standard) trong việc cung cấp dịch vụ CNTT. ITIL cũng là cơ sở để tổ chức tiêu chuẩn chất lượng ISO xây dựng tiêu chuẩn ISO 20000 về Quản trị dịch vụ CNTT.

Để thi đạt chứng chỉ này, ứng viên bắt buộc phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về ITIL, có chứng chỉ ITIL Foundation; phải tham gia hai tuần học tập trung của một đơn vị có chứng năng đào tạo ITIL để có thể tham gia thi và phải thi đạt cả hai bài thi Hỗ trợ dịch vụ (Service Support) và Cung cấp dịch vụ (Service Delivery).