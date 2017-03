Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ý tưởng này nảy sinh sau khi trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận hay nội dung được cho là không đúng mực, chẳng hạn như lời bình "con anh có cái đầu to quá" mà một người dùng mạng xã hội đã gửi khi xem ảnh con của một người bạn.



Ứng dụng mới được công bố, với cái tên "Social Media Sobriety Test" (Kiểm tra sự tỉnh táo trên các trang giải trí xã hội), sẽ yêu cầu người dùng thực hiện hàng loạt thao tác mà chắc chắn sẽ gây khó cho những người đang trong men say.



Điển hình là bài kiểm tra "Follow the finger" (Theo sát ngón tay) được đưa ra cho những người muốn truy cập tài khoản Facebook hoặc Myspace.



Bài kiểm tra yêu cầu người dùng di chuột theo một ngón tay đang hiện trên màn hình. Nếu không đủ tỉnh táo để vượt qua bài "test" này, ứng dụng sẽ đưa ra thông báo rằng người dùng này đang quá say và không được truy cập trong lúc đó.



Hiện ứng dụng này đã được kiểm tra là hoạt động tốt trên các trình duyệt Google Chrome, Safari và Mozilla Firefox, chưa có kết quả kiểm tra với Internet Explorer, còn đối với trình duyệt Opera thì ứng dụng này không hỗ trợ.



Vì vậy, những người "ba say chưa chai" và sử dụng trình duyệt Opera vẫn có thể hồn nhiên đưa ra những bình luận trên các trang mạng xã hội trong tình trạng không tỉnh táo đó./.

Theo Đại Hải (Vietnam+)