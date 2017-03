Máy tính bảng nói chung và iPad nói riêng là sản phẩm được ưa chuộng nhất. Ảnh: Electronista.

Cuộc khảo sát được thực hiện với ý kiến của hơn 1.000 người do trang web bán hàng trực tuyến Retrevo tại Mỹ thực hiện. Lý do cho việc này là để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trong dịp mua sắm lớn nhất trong năm. Thống kê cho thấy người tiêu dùng đã chi tiêu nhiều hơn tới 16% cho đồ điện tử vào thời điểm tương tự trong năm 2009 so với các tháng khác tại Mỹ.

Đứng đầu trong số này là iPad hoặc một thiết bị máy tính bảng khác, tiếp sau đó là máy tính xách tay, HDTV, Kindle hoặc một thiết bị đọc sách điện tử và iPod cùng đứng vị trí thứ 4, netbook ở vị trí thứ 5 và 3DTV xếp ở vị trí cuối cùng.

Giới trẻ là những người "chịu chi" nhất cho đồ điện tử, công nghệ.

Cuộc khảo sát của Retrevo cũng phân chia rõ ràng về nhóm người mua các loại thiết bị điện tử này. Có tới 70% trong số người có độ tuổi từ 18 đến 34 sẽ mua các sản phẩm trên, con số này là 53% ở độ tuổi 35 đến 54 và chỉ có 31% trong nhóm người từ 55 tuổi trở lên.

Ngoài ra, nam giới cũng là những người "máu" nhất với đồ công nghệ khi có 65% sẵn sàng trả tiền cho một món đồ công nghệ trong khi nữ giới chỉ là 52%.

Một thống kê thú vị khác của cuộc khảo sát cũng cho thấy những người sở hữu một chiếc iPhone "chịu chi" nhất với 83% chủ sỡ hữu di động của Apple có dự định mua đồ công nghệ trong khi con số này đối với người dùng BlackBerry và Android lần lượt là 75% và 72%.

