Con số này tuy thấp hơn nhiều so với mức thiệt hại do tội phạm mạng tại các nước phát triển, nhưng là một thiệt hại rất lớn đối với người sử dụng tại Việt Nam. Theo ước tính của Văn phòng Nội các Anh, tội phạm mạng đã làm nước này thiệt hại tới 43 tỷ USD mỗi năm.

Số liệu tại Việt Nam được tính dựa trên mức thu nhập của người sử dụng máy tính và thời gian công việc của họ bị gián đoạn do các trục trặc gây ra bởi virus máy tính. Theo đó, bình quân mỗi người sử dụng máy tính tại Việt Nam đã bị thiệt hại 1.354.000 VNĐ. Với ít nhất 5,9 triệu máy tính (theo Sách Trắng về Công nghệ Thông tin – Truyền thông 2012) đang được sử dụng trên cả nước thì mức thiệt hại do virus gây ra mỗi năm lên tới gần 8 nghìn tỷ VNĐ.





Cũng trong nghiên cứu này, các chuyên gia công ty An ninh mạng Bkav đưa ra các nhận định về tình hình an ninh mạng tại Việt Nam. Theo đó, nguy cơ nhiễm mã độc từ USB có xu hướng tăng trở lại Với 93% người dùng thừa nhận ổ đĩa USB của mình đã bị nhiễm virus ít nhất một lần trong 12 tháng qua, tăng 5% so với năm ngoái, USB tiếp tục là phương tiện phát tán ưa thích của virus. Nguy cơ này sẽ còn tiếp tục tăng cao vì sự xuất hiện của mã độc W32.UsbFakeDrive mà hệ thống giám sát virus của Bkav đã phát hiện hồi cuối tháng 3/2013. Đây là loại virus có khả năng lây lan bùng phát chỉ với thao tác đơn giản là mở ổ đĩa của người dùng.Trước đây, các dòng virus AutoRun phát tán với tốc độ chóng mặt khiến Microsoft buộc phải cắt bỏ tính năng AutoRun đối với USB từ Windows 7 và trên cả Windows XP phiên bản cập nhật. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của W32.UsbFakeDrive, các chuyên gia nhận định đây sẽ là mã độc thay thế các dòng AutoRun này.





Ngoài ra, cũng theo Bkav có số lượng người dùng di động bị làm phiền bởi tin nhắn rác ngày càng nhiều. Theo đó gần 70% người dùng tham gia khảo sát của Bkav thường xuyên bị làm phiền bởi tin nhắn rác. Đặc biệt, 26% trong số này nhận được tin nhắn rác mỗi ngày. Kết quả này cho thấy tin nhắn rác tiếp tục là vấn nạn gây bức xúc trong xã hội, khi mà tại Việt Nam, cứ 100 người dân thì có 144 thuê bao di động được sử dụng (theo Sách Trắng về Công nghệ Thông tin – Truyền thông 2012).

Theo khảo sát của Bkav vào cuối năm 2012, trung bình mỗi ngày các nhà mạng thu về khoảng 3 tỷ đồng, tức gần 100 tỷ mỗi tháng từ các hoạt động liên quan đến tin nhắn rác. Số liệu mới nhất của Bkav cho tới thời điểm hiện tại cho thấy con số này vẫn không giảm.

BH