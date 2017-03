Bằng cớ là gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon.com vừa thông báo doanh thu quý III của hãng đã tăng vọt 62%. Hãng cũng dự đoán doanh thu ba tháng cuối năm, thời điểm mua sắm sôi động nhất do quy tụ một loạt ngày lễ quan trọng như Lễ Tạ ơn, Giáng sinh... sẽ tăng thêm 20% nữa.

Như vậy là cùng với Google, Apple và Yahoo, Amazon đã gia nhập nhóm các đại gia công nghệ có kết quả kinh doanh quý gây "sốc" cho cả phố Wall. Cổ phiếu của hãng cũng tăng chóng mặt trên sàn như một hệ quả tất yếu.

"Trong suốt thời gian khủng hoảng, người tiêu dùng đã đổ dồn lên Amazon để săn tìm các chương trình khuyến mãi cho đủ mọi thể loại sản phẩm: từ sách cho tới xe đẩy trẻ em, kể cả khi các đối thủ offline vẫn đang phải vật lộn kiếm khách.

Và mùa hè qua cũng không phải là ngoại lệ. Trong cuộc họp báo với giới truyền thông, Giám đốc Tài chính Tom Szkutak cho biết người dùng vẫn tiếp tục vung tiền tại trang này, do nhiều mặt hàng được niêm yết với giá thấp và danh mục hàng hóa cũng hết sức phong phú. "Chắc chắn đó là những yếu tố giúp chúng tôi tăng trưởng mạnh".

Amazon đã kết thúc quý với hơn 98 triệu tài khoản khách hàng "active", tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tốc độ tăng của lợi nhuận cũng cao hơn so với doanh thu, một phần là vì hãng đã kiểm soát được chi phí điều hành một cách chặt chẽ. Cụ thể, Amazon đã đạt lợi nhuận 199 triệu USD, tương đương 45 cent/cổ phiếu trong ba tháng mùa thu, cao gấp rưỡi so với mức 30 cent mà phố Wall dự đoán.

Tương tự, doanh thu của hãng cũng tăng 28% lên 5,45 tỷ USD, bỏ khá xa con số 5,03 tỷ USD mà giới phân tích kỳ vọng. Giá cổ phiếu lập tức tăng thêm 13,7 USD (tức 14,7%) lên 107,25 USD vào phiên giao dịch không chính thức, cao hơn nhiều so với đỉnh cao 97,82 USD mà Amazon từng thiết lập được cách đây 52 tuần.

Bí ẩn Kindle

"Doanh thu từ sách, CD, DVD và các sản phẩm truyền thông tăng 17% lên 2,93 tỷ USD. Đồ điện tử và các mặt hàng tổng hợp cũng tăng 44% doanh thu lên 2,36 tỷ USD. Không chỉ tại Mỹ mà các khu vực khác trên thế giới cũng rất ưa chuộng Amazon. Dòng tiền từ các thị trường quốc tế rót cho trang web này đã tăng 33% trong quý.

Chuyên gia Sucharita Mulpuru của Forrester Research cho biết kết quả tài chính của Amazon phản ánh đúng triển vọng sáng sủa của ngành kinh doanh bán lẻ trực tuyến hiện nay. Vài chục website khác cũng đang tận hưởng những tháng ngày đầy nắng như vậy. "Rất hy vọng là chúng ta đã vượt qua đáy của khủng hoảng và rằng doanh thu web đang trên đà hồi phục trở lại".

Tuy nhiên, Amazon từ chối tiết lộ doanh số tiêu thụ của đầu đọc sách điện tử Kindle, thiết bị do hãng tự phát triển và chế tạo. Dù sách điện tử chỉ mới chiếm một thị phần rất nhỏ trên thị trường sách nói chung, song người ta đang nhắc đến công nghệ này ngày một nhiều. Thị trường sách điện tử vì vậy cũng đang nảy nở rất nhanh.

Hiện Amazon đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mạnh từ phía Sony và Barnes & Noble, khi hai hãng này sắp tung ra những thiết bị tải sách không dây giống như Kindle.

Để phản đòn, Amazon dự định phát hành một phần mềm vào tháng tới, cho phép khách hàng mua sách và đọc trên máy tính, dù cho họ có sở hữu đầu đọc sách Kindle hay không. Cách tiếp cận này tương tự như việc Apple cho phép mọi người mua và dùng các nội dung trên iTunes, dù cho đó là iPhone, iPod hay một thiết bị nào tương thích.