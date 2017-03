Theo số liệu GAP, tháng 12, lượng người dùng Internet Việt Nam tiếp tục giảm so với tháng 11 trong khi đó lượt trang xem lại có dấu hiệu tăng. Cụ thể, lượng người dùng (Country Unique Visitors) trong tháng 12 là 21 triệu (giảm 3 triệu so với tháng 11) và lượt xem (Country Pageviews) là 19 tỉ (tăng 1 tỉ so với tháng 11).

Trong Top 10, chỉ có 3 site thuộc Zing là mạng xã hội Zing Me, trang âm nhạc Zing Mp3 và cổng thông tin Zing.vn không có sự thay đổi về người dùng. Lượng người dùng của 7 site còn lại đều giảm. Trong đó, giảm mạnh nhất là VnExpress với 700 ngàn người dùng. Tuy nhiên, lượt xem trang thì có xu hướng tăng, trong đó lượng tăng cao nhất thuộc về Zing.vn với 100 triệu lượt xem. Tỉ lệ tăng cao nhất thuộc về Yahoo với 10,77%. Ở top 30 chỉ có 3 site tăng trưởng toàn diện cả về người dùng và lượt xem: facebook.com, vui.vn và vietgiaitri.com. Đáng chú ý nhất là Facebook tăng mạnh cả về số lượng lẫn tỉ lệ % tăng trưởng (+ 150 triệu tương đương tăng 15,79%). Tuy nhiên, tỉ lệ tăng này có phần giảm so với tháng trước. Bắt đầu từ vị trí 20 trở đi, dấu hiệu giảm lượng người dùng trở nên rõ ràng với 8/10 site với mức giảm trung bình 11%.

Về cổng thông tin, Zing (người dùng: 12 triệu; lượt xem: 1,7 tỷ) và Yahoo (người dùng: 9,8 triệu; lượt xem: 720 triệu) vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về lượng người dùng và lượt xem như ở tháng 11. Đây cũng là 2 cổng thông tin có lượt xem tăng lớn nhất trong tháng 12. Cổng thông tin Xalo.vn tháng này giảm mạnh cả về người dùng lẫn lượt xem. Đây cũng là cổng thông tin có có tỉ lệ giảm về lượt xem cao nhất: -39,13%.

Trong mảng âm nhạc trực tuyến, Zing Mp3 vẫn tiếp tục chiếm vị thế dẫn đầu với lượng người dùng không đổi và lượng xem trang tăng 10%. Nhaccuatui vẫn giữ vững vị trí số 2 nhưng lượng người dùng thì giảm gần 400 ngàn. Trong mảng giải trí đa phương tiện duy nhất vui.vn đạt sự tăng trưởng nhẹ về người dùng và lượt xem. Chỉ có 6/16 site có sự tăng trưởng về lượt xem, tuy nhiên tình trạng này sẽ được cải thiện khi kỳ nghỉ Tết âm lịch qua đi và mọi hoạt động trở lại nhịp độ bình thường.

3/4 mạng xã hội đứng đầu tại Việt Nam đều không hề có sự biến động nào về người dùng trong tháng qua. Duy nhất Facebook vẫn giữ mức tăng trưởng đều với 300 nghìn người dùng và 10 triệu lượt xem.

Về 4 công ty internet lớn tại Việt Nam: 2/4 trong số 4 công ty là VNG, VCC không có sự tăng trưởng người dùng, Yahoo và FPT thì đều giảm lượng người dùng. Về lượt xem, khác với tháng 11, trong tháng này, cả 4 công ty đều có sự tăng trưởng về lượt xem (VNG tăng 100 triệu, Yahoo tăng 67 triệu, VCC tăng 39 triệu và FPT tăng 17 triệu).

NHƯ VŨ