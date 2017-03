Siêu phẩm Samsung Galaxy Note 7 được chính thức ra mắt hồi đầu tháng 8-2016 và đã tiêu thụ được hơn 2,5 triệu chiếc trên toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với hơn 35 cáo buộc cháy nổ liên quan đến Note 7, hãng điện tử Hàn Quốc đã chính thức ra thông báo thu hồi và đổi mới.

Mặc dù vậy, nhiều hãng hàng không và tàu biển trên thế giới đã ra thông báo cấm người dùng mang Note 7 lên máy bay vì lo ngại cháy nổ.



Ảnh: REUTERS

Cụ thể, vào ngày 9-9, cả hai hãng hàng không lớn của Đài Loan là China Airlines và EVA Airways đều đưa ra thông báo cấm người dùng sử dụng Note 7 hoặc ký gửi trong hành lý vì lo ngại cháy nổ và ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay. Cùng ngày, hãng hàng không quốc gia Singapore cũng đưa ra cảnh báo tương tự và khuyến cáo hành khách không bật nguồn hoặc sạc điện thoại trên suốt chuyến bay.

Sự cố cháy nổ Note 7 cũng đã xảy ra trên một chuyến bay sáng sớm của Southwest Airlines khi đang chờ cất cánh từ Louisville đến Baltimore. Tất cả phi hành đoàn và hành khách đều may mắn không bị thương, ngay sau đó Southwest Airlines đã phải hủy chuyến bay đưa hành khách sang các chuyến bay sau đó.

Theo trang công nghệ Cnet, do lo ngại về vấn đề an toàn, ba hãng hàng không gồm Qantas, Jetstar và Virgin Australia (Úc) đã cấm hành khách sử dụng và sạc Note 7 trong khi bay. Điều này đồng nghĩa với việc bạn vẫn có thể mang điện thoại lên máy bay nhưng không được sử dụng, thậm chí sẽ phải tắt nguồn để đảm bảo an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đưa ra thông báo tương tự về việc sử dụng và đem điện thoại Galaxy Note 7 trên các chuyến bay cất cánh từ Việt Nam. Động thái trên có thể sẽ khiến nhiều người không hài lòng, tuy nhiên, với tỉ lệ phát nổ ngày càng cao thì việc đảm bảo an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.



Ảnh: AFP

Sáng 10-10, nhiều trang tin tại Việt Nam đã dẫn lời từ trang Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Note 7 sẽ tạm thời bị ngừng sản xuất trên toàn cầu. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, một phát ngôn viên của Samsung cho biết: “Chúng tôi chỉ tạm thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất Galaxy Note 7 để từng bước đảm bảo chất lượng và an toàn”.

Một số nhà mạng lớn tại Mỹ như Verizon, T-Mobile, AT & T đã dừng bán và đổi trả Note 7 do các lo ngại về cháy nổ. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hiện chưa đưa ra bất kỳ quy định mới nào liên quan đến Galaxy Note 7 nhưng họ cũng khuyến cáo hành khách không nên bật hoặc sạc thiết bị trên máy bay.

Theo thông tin chính thức từ Samsung, công ty yêu cầu người dùng nên tắt điện thoại trước khi có kết luận chính thức về nguyên nhân cháy nổ. Tuy nhiên, động thái này dường như không thể xoa dịu được nỗi lo từ phía người dùng.

Hiện tại, công ty đang phải đối mặt với các vụ kiện tại Mỹ với ít nhất hai người dùng tham gia để yêu cầu bồi thường về những thiệt hại phát sinh do Note 7 phát nổ. Bên cạnh đó, Samsung cũng nhận được 26 báo cáo liên quan đến việc bị bỏng và 55 báo cáo về thiệt hại tài sản.

Nhìn chung, việc khai tử Note 7 trên toàn cầu được xem là động thái sáng suốt của Samsung khi mối lo ngại của người dùng ngày một tăng cao, dù đây là một trong những smartphone Android tốt nhất hiện nay.

TIỂU MINH