Đã lâu lắm rồi, cái tên dịch vụ truy cập Internet gián tiếp qua đường dây điện thoại cố định đã không còn được nhắc đến. Gần như tất cả đều cho rằng dịch vụ này đã được khai tử. Những người trong ngành cho rằng, hai lý do chính để “tiễn đưa” dịch vụ dial up là tốc độ và giá cả dịch vụ. Trong khi đó, dịch vụ ADSL và mới đây là dịch vụ truy cập Internet băng rộng trên mạng di động đã trở nên rất bình dân với chất lượng cao. Xu hướng đó loại bỏ dịch vụ dial up là điều tất yếu.

Cách đây 2 năm, Viettel, FPT Telecom, NetNam đã tuyên bố chính thức “khai tử” dịch vụ này. Duy nhất chỉ có VNPT vẫn duy trì dịch vụ Internet dial-up. FPT Telecom đưa ra hình ảnh so sánh ADSL giống như đi ô tô, còn dial up giống như đi xe đạp. Một khi đã đi ô tô rồi thì chẳng ai còn muốn đi xe đạp nữa nên khai tử dial up là điều không tránh khỏi. Công ty trực tiếp quản lý mạng Internet của VNPT là VDC cho biết, số thuê bao dial up giảm rất mạnh và gần như không còn người sử dụng, đặc biệt là khu vực thành thị. Chỉ còn những khách hàng sử dụng dịch vụ này ở những nơi mà ADSL chưa cung cấp tới, đặc biệt là vùng nông thôn. VDC cho rằng, nếu vì mục tiêu kinh doanh thì VNPT đã có thể khai tử dịch vụ dial up. Điều đó có nghĩa là sẽ có những khách hàng không tiếp cận được với ADSL thì cũng không tiếp cận được với dịch vụ Internet, cho dù chỉ ở mức độ dial up. Thế nên VDC vẫn duy trì dịch vụ dial up vì lợi ích xã hội.

Đã lâu lắm rồi, VNPT cũng không còn công bố số thuê bao dial up của mình. Nhiều viễn thông tỉnh của VNPT (các công ty quản lý dịch vụ viễn thông của VNPT ở các địa phương) khẳng định dịch vụ này từ lâu đã không có người sử dụng. Thế nhưng, một điều bất ngờ khá thú vị là ngay tại Thủ đô Hà Nội - nơi nhiều người tin tưởng rằng dịch vụ dial up sẽ “khai tử” đầu tiên thì lại đang có số người sử dụng đông nhất.

Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Viễn thông Hà Nội cho biết, năm 2009, Viễn thông Hà Nội đã thống kê còn khoảng 20.000 số điện thoại còn sử dụng dịch vụ dial up. Viễn thông Hà Nội không đánh giá cụ thể những đối tượng đang sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên theo phỏng đoán, rất có thể những khách hàng đi công tác đến Hà Nội là đối tượng sử dụng dịch vụ này.

“Hiện không còn thống kê số thuê bao còn sử dụng dịch vụ này nhưng tôi cho rằng dịch vụ này càng giảm nhiều sau khi các mạng di động cung cấp dịch vụ truy cập Internet qua USB 3G băng rộng nhiều tiện lợi. Viễn thông Hà Nội hiện vẫn duy trì hệ thống cung cấp dịch vụ Internet dial up, nhưng nếu số lượng người sử dụng còn ít quá chúng tôi sẽ dừng cung cấp dịch vụ này”, ông Trần Mạnh Hùng nói.

Cho dù dịch vụ Internet dial up vẫn còn tồn tại ngay trong lòng Thủ đô, nhưng nhiều ý kiến cho rằng nó sẽ bị khai tử trong vòng một hoặc hai năm tới. Như vậy dial up cũng đã hoàn thành sứ mạng của mình và khởi nguồn cho một xã hội gắn liền với Internet trong tương lai.

(Theo ICTnews)