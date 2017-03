Có tên chính thức là 309th AMARG (Aerospace Maintenance and Regeneration Group - Khu cải tạo và bảo dưỡng máy bay thứ 309), The Boneyard được gọi là nghĩa địa máy bay quân sự lớn nhất thế giới, nằm tại Tucson, Arizona (Mỹ).

Lần đầu tiên, loạt ảnh vệ tinh độ nét cao về khu vực được đưa lên dịch vụ bản đồ số Google Earth. Trong số này người ta có thể thấy rõ máy bay ném bom B-52, bị ngưng hoạt động vào thập niên 90 của thế kỷ trước sau Hiệp ước giải trừ quân bị SALT giữa Mỹ và Nga hoặc hàng chục máy bay chiến đấu F-14 được nhắc đến trong bộ phim Hollywood nổi tiếng Top Gun.

The Boneyard cũng được dùng làm tư liệu trong nhiều tác phẩm điện ảnh, gần đây nhất là Transformers: Revenge of the Fallen.

The Boneyard trên Google Earth.





Người xem có thể khám phá vị trí "yên nghỉ" của những máy bay nổi tiếng một thời.

