Ảnh minh họa

Hackett Group đang khuyên các công ty không thuê lại các nhân viên IT Mỹ và châu Âu đã bị cắt giảm, thay vào đó Hackett Group khuyến nghị tìm nguồn nhân lực hải ngoại (cho các vị trí như hỗ trợ và quản trị hệ thống).

Về mặt tích cực, một nghiên cứu của Goldman Sachs cho rằng các công ty lớn sẽ tăng chi tiêu cho IT tăng 4%. Các khảo sát của IDC và Gartner cũng dự đoán chi tiêu IT cũng tăng nhẹ trong năm nay.

Vậy câu hỏi là chi tiêu sẽ tập trung vào đâu, xét dưới góc độ tuyển dụng? Các chuyên gia cho rằng nhu cầu về các chuyên gia công nghệ hướng điện toán đám mây sẽ tăng. Và bên cạnh đó có nhu cầu mạnh mẽ về quản trị mạng, quản lý an ninh mạng và kỹ sư hệ thống.

Các lĩnh vực hứa hẹn khác gồm:

Kiến trúc sư phần mềm

Lập trình viên Java và .NET/C++

Chuyên gia bảo đảm chất lượng

Lập trình viên nhanh nhẹn, có khả năng

Tư vấn SAP

Và các công ty tất nhiên sẽ tìm kiếm những người có tư duy tốt (không chỉ về kỹ thuật) – những người hiểu cách tích hợp IT vào kinh doanh.

Và triển vọng về chứng chỉ:

Phần lớn các loại chứng chỉ công nghệ có biểu hiện sút giảm về giá trị (đặc biệt các chứng chỉ phát triển Web giảm mạnh từ năm ngoái), ngoại trừ hai dạng:

Các chứng chỉ an ninh mạng thường là một yêu cầu đối với các vị trí trong ngành ngân hàng, tài chính và các ngành khác. Các kỹ năng bảo mật đặc biệt theo yêu cầu gồm: kiểm tra an ninh, khôi phục hệ thống, Cisco-CCNP, và các chứng chỉ Cisco Certified VoIP Professional vẫn sẽ "hot" theo xu hướng áp dụng VoIP gia tăng.

Các chứng chỉ giành được sự quan tâm nhất về giá trị là chứng chỉ liên quan đến dự án và quản trị quy trình dự án như những chứng chỉ từ các chương trình kinh doanh IT như IT cho các dịch vụ tài chính, IT cho y tế… Các chứng chỉ được trả lương cao nhất có liên quan đến các mối quan hệ với doanh thu như ITIL v3 Master và PMI.

Dưới đây là top 5 chứng chỉ xét về mức tăng trưởng thù lao, theo Foote Partners :

Chứng chỉ kiến trúc sư IT (ITCA/OPenGroup)

Chứng chỉ quản lý bảo mật thông tin (CISM)

InfoSys Security Architecture Professional (ISSAP/CISSP)

Chứng chỉ quản trị hệ thống Microsoft: Messaging (MCSA)

Chứng chỉ mạng Cisco (CCNP)

Theo Kiều Trang( ICTnews / Techrepublic)