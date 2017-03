Thông tin trên được ông Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An cho biết tại hội thảo “Ứng dụng, khai thác hiểu quả viễn thông- công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và kinh doanh”, ngày 22/4, do Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu KV1 (VDC1) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), chi nhánh Nghệ An tổ chức.

Theo ông Thành, hiện tại Nghệ An đang triển khai hàng loạt các dự án quan trọng về công nghệ thông tin như: dự án thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam - dự án BMGF - do tổ chức phi chính phủ Bill and Melinda Gates Foundation (Hoa Kỳ) viện trợ không hoàn lại; dự án xây dựng công viên công nghệ thông tin; và đang vận động dự án ODA từ Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng “tỉnh Nghệ An điện tử”; các dự án phát triển của các ngành, các cấp theo kiến trúc tổng thể về công nghệ thông tin của tỉnh…

Với các dự án trên, mục tiêu của tỉnh đến cuối năm 2010 là có 60% thông tin điều hành được tích hợp lên cổng thông tin điện tử, năm 2009 là 30%; 60-80% cán bộ công chức từ địa phương đến cấp tỉnh sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên trong công việc; 80% văn phòng, ủy ban nhân tỉnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành qua mạng, năm 2009 là 70%, cấp huyện là 30-50%; …

Đặc biệt, định hướng đến năm 2015, Nghệ An trở thành “tỉnh điện tử” với hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến ở mức 3, mức 4 (theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về 4 mức dịch vụ công); phát triển hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về con người, đất đai, tài nguyên, tài chính, thương mại, công nghiệp…; tạo môi trường làm việc điện tử trong các cơ quan, giao ban trực tuyến; cấp các loại giấy phép qua mạng như kinh doanh, đầu tư, xây dựng, quyền sở hữu nhà…

Ông Hồ Quang Thành cho biết, để thực hiện mục tiêu trên, hiện Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đang đẩy mạnh phối hợp với VNPT tăng cường phát triển hạ tầng, mở rộng các ứng dụng, tăng cường đào tạo, phát triển công nghệ phần mềm, cung cấp các dịch vụ viễn thông và Internet…

Năm 2008, Nghệ An có trên 60% cơ quan nhà nước kết nối Internet băng rộng; 83,2% doanh nghiệp có mạng LAN, trong đó có 91% kết nối Internet...