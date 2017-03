Được làm hoàn toàn bằng nhôm, Venus do Steve Jobs tự tay thiết kế cùng với sự trợ giúp từ nhà thiết kế người Pháp, Phillipe Stack. Chiếc du thuyền được thiết kế với kiểu dáng đẹp và nhỏ gọn, sàn làm bằng gỗ tếch và hoàn toàn bằng phẳng, không có bất kỳ tỳ vết nào giống với kiểu thiết kế ở cửa hàng bán lẻ của Apple. Du thuyền Venus dài khoảng 70 đến 80 mét nhưng do được cấu tạo bằng nhôm nên nó nhẹ hơn so với những chiếc du thuyền thông thường khác vì vậy, tốc độ mà nó đạt được khá lớn. Venus cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Mặt trước của tàu có một khoảng sân phơi nắng lớn với môt bể bơi ngoài trời. Đằng sau của tàu là một cabin bằng kính, bên trong cabin được lắp 7 chiếc máy tính iMac 27 inch chịu trách nhiệm xử lý điều khiển và chuyển hướng của con tàu. Thoạt nhìn, Venus trông giống một chiếc điện thoại iPhone 4.

Hình ảnh của chiếc du thuyền Venus do đích thân Steve Jobs thiết kế

Dự án du thuyền của Steve Jobs là một trong những dự án đến tận thời điểm này mới lộ diện lần đầu tiên. Dù là một tỷ phú, nhưng Steve Jobs lại có một lối sống không quá phô trương, nếu không muốn nói là giản dị. Ông sống trong một căn nhà bình thường ở vùng ngoại ô Palo Alto, California (Mỹ) thay vì một dinh thự lớn ở trên các ngọn núi. Steve Jobs thường mặc quần jean, áo len cao cổ màu đen và đi đôi giày tennis hiệu New Balance. Cố tổng giám đốc điều hành của Apple cũng đi một chiếc xe Mercedes bình thường và đặc biệt là không hề có biển số, cả trước lẫn sau. Với nhiều người, chiếc xe trở nên quá giản dị so với "tầm cỡ" của Steve Jobs.

Steve Jobs đã dành 6 năm để thiết kế xong chiếc du thuyền này

Trong cuốn tiểu sử với tiêu đề ngắn gọn “Steve Jobs” do cựu thư ký tòa soạn của tạp chí Time, Walter Isaacson viết cũng đã nhắc đến chiếc du thuyền này. Isaacson tiết lộ Steve Jobs đã mất tới 6 năm để hoàn thiện dự án về chiếc du thuyền sang trọng này. Chia sẻ về dự án này với Walter Isaacson, Steve Jobs nói "Tôi biết rằng tôi có thể sẽ chết và tôi sẽ rời Laurene với một chiếc du thuyền dở dang. Nhưng tôi phải tiếp tục hoàn thiện nó. Nếu tôi không làm thế, đó là một sự thừa nhận rằng tôi sắp chết". Và thật đáng buồn khi Steve Jobs đã mất trước khi chiếc du thuyền Venus được hoàn thiện.

Theo Võ Hiền (Dân trí)