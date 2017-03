Nga, Mỹ và một ủy ban kiếm soát vũ khí của LHQ bắt đầu hội đàm về việc củng cố an ninh trên mạng Internet và giới hạn quân đội sử dụng không gian ảo, tờ The New York Times đưa tin.





Các cuộc tấn công trên Internet xuất hiện nhiều trong năm 2009, không loại trừ khả năng có "bàn tay" của quân đội can thiệp. (Ảnh minh họa). Dẫn lời các nhân vật thân cận với cuộc hội đàm, tờ The New York Times đưa tin chính phủ Nga và Mỹ đã bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự tham gia của Washington cũng đã thể hiện một thay đổi chính sách quan trọng sau nhiều năm từ chối lời những đề nghị của Nga. Các thành viên chính quyền của tổng thống Barack Obama đã nhận thức được ngày càng nhiều quốc gia phát triển vũ khí tin học và một cách tiếp cận mới là cần thiết để đẩy lùi một cuộc chạy đua vũ trang quốc tế, tờ báo bình luận. Viktor Sokolov, phó giám đốc học viện An toàn Thông tin ở Matxcơva, cho rằng người Nga nhìn nhận lập trường của Mỹ về an ninh mạng Internet đã thay đổi trông thấy trong vài tháng gần đây, tờ báo viết. Ông Sokolov mô tả những cuộc hội đàm này như phần mở đầu cho các vòng đàm phán giữa Nga và Mỹ về một hiệp ước giải trừ quân bị trong thế giới ảo có thể sẽ được ký kết - thứ mà Nga đã tìm kiếm từ lâu nhưng Mỹ chống lại. “Các cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí tốt”, The New York Times dẫn lời ông Sokolov. “Và họ đã đồng ý sẽ tiếp tục tiến trình này. Đã có những chuyển biến tích cực”. Song, một viên chức ngoại giao Mỹ đề nghị được giấu tên, bày tỏ nghi ngờ đánh giá của Nga về lập trường của Mỹ, tờ báo chú ý. Trong khi người Nga tiếp tục tập trung vào các hiệp ước để hạn chế phát triển vũ khí tin học, thì Mỹ lại đang hy vọng sử dụng cuộc hội đàm để tăng cường hợp tác quốc tế về chống tội phạm Internet. Mỹ tin rằng việc tăng cường phòng thủ chống lại bọn tội phạm Internet cũng là chống lại bất cứ cuộc tấn công có chủ định của quân đội nào. Một viên chức chính phủ cho biết Mỹ đã tìm kiếm điểm tương đồng trong lập trường với Nga. Các cuộc thảo luận ở LHQ sẽ được nối lại vào tháng 1/2010 ở New York, và hai nước cũng lên kế hoạch hội đàm ở một hội nghị thường niên về bảo mật Internet do Nga bảo trợ ở Garmisch, Đức. Theo Quý Đoàn ( Dân Trí / The New York Times/Yahoo)