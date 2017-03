Máy tính bảng iPad. (Nguồn: Internet)

Dự án này được thực hiện rất bí mật, vậy nên dư luận chỉ biết tới nó sau khi ông trùm truyền thông tiết lộ thông tin trong buổi phỏng vấn cuối tuần trước trên kênh "nhà" Fox Business Network.



Tuy nhiên, thông tin được chia sẻ cũng rất "dè sẻn," khi Murdoch chỉ "bật mí" rằng sản phẩm của dự án là một trang báo điện tử chuyên dành cho chiếc "máy tính bảng" iPad của Apple.



Theo nguồn tin trên tờ New York Times, do hai nhân viên giấu tên của dự án trên tiết lộ, thì News Corp sẽ ra mắt The Daily vào dịp cuối năm nay.



Còn theo tạp chí Forbes thì dự án "báo điện tử iPad" quy tụ khoảng 150 nhân viên, và chủ đầu tư News Corp. dành ra 30 triệu USD cho năm đầu tiên vận hành The Daily.



Dự án báo điện tử này sẽ hội tụ cả 3 yếu tố đầy tham vọng của ông chủ Murdoch: Báo chí, iPad và cách thức tính phí từ độc giả.



Khi kết hợp thành công 3 yếu tố trên, Murdoch sẽ giải quyết được bài toán khó hiện nay, đó là làm sao thu được lợi nhuận từ những nội dung trực tuyến, cũng như thay thế nguồn thu đang bị giảm đi từ quảng cáo trên báo in.



Hiện chưa biết kế hoạch tham vọng của ông trùm truyền thông Australia sẽ được thực hiện như thế nào, song ngay từ bây giờ, giám đốc tập đoàn News Corp đã mở chiến dịch thu phí các nội dung trực tuyến đối với độc giả./.

