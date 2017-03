“Bóng đá châu Âu đang ngày càng trở nên phổ biến ở Châu Á, đặc biệt đối với giới trẻ, những người có cơ hội theo dõi các trận đấu nhờ vào sự phát triển của điện thoại thông minh”, ông Robert Thomson, Giám đốc điều hành News Corp chia sẻ “Chúng tôi sẽ nắm độc quyền thông tin mọi trận đấu tại giải Premier League cũng như các hoạt động của các giải đấu tại Đức , Pháp, Ý và truyền đến cho khán giả ở Indonesia, Việt Nam và Nhật Bản. News Corp cho rằng toàn cầu hóa và số hóa là hai quá trình đang diễn ra mạnh mẽ nhất ở thời đại này, vì vậy việc mang những thông tin kĩ thuật số về các giải bóng đá Châu Âu đến với người dân châu Á là một xu hướng tất yếu”.

Giám đốc điều hành giải Ngoại Hạng Anh, ông Richard Scudamore cho biết thêm: “Chúng tôi rất hài lòng về quyết định đầu tư độc quyền thông tin trên thiết bị di động và Internet ở Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia của News Corp. Kinh nghiệm và nền tảng trên các thiết bị đa phương tiện của hãng này sẽ giúp người hâm mộ ở ba nước có thể theo dõi mọi hoạt động của giải trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, và các thiết bị khác”.

News Corp sẽ nắm giữ độc quyền thông tin giải Ngoại Hạng Anh trên điện thoại di động và Internet ở Nhật Bản, Indonesia và Việt Nam trong 3 năm, từ nay đến năm 2016. Ngoài ra, công ty còn có thêm hợp đồng 2 năm cho các giải đấu khác. News Corp cũng đã từng thông báo về việc mua lại bản quyền trình chiếu giải Ngoại Hạng Anh và hình ảnh các trận đấu của Liên đoàn bóng đá Anh trên các tờ The Sun, The Times và The Sunday times thông qua nền tảng di động, đặc biệt là các clip trước trận đấu trên thiết bị di động.



Tâm Bảo