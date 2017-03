Ảnh minh họa. (Nguồn; Internet)

Cuốn sách trên có tên là “Vén màn bí mật: WikiLeaks, Chiến tranh và Nền ngoại giao Mỹ” sẽ ghi chép lại câu chuyện dài tập về vụ WikiLeaks trong năm 2010.



WikiLeaks là một trang mạng điện tử phản đối những gì được coi là bí mật và trang mạng này hồi năm ngoái đã công bố các bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ cùng nhiều tài liệu nhạy cảm khác. Tờ Thời báo New York là một trong những tờ báo đăng tải những bức điện mật này.



Cuốn sách điện tử mới của tờ báo trên sẽ có giá 5,99 USD và được bán thông qua Amazon.com Inc, Barnes & Noble Inc, gian hàng sách điện tử của Google Inc và iBookstore của Apple.



Thời báo New York đang tìm cách thúc đẩy tăng doanh thu nhờ kinh doanh lĩnh vực kỹ thuật số nhằm bù đắp cho mức giảm doanh thu từ quảng cáo báo in./.





Theo Huy Bình (Vietnam+)