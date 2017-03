Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây với tạp chí Wired, nhà sáng lập kiêm CEO của mạng xã hội Facebook đã có những chia sẻ thẳng thắng về bản thân cũng như tương lai của Facebook.



Một trong những thông tin thú vị mà Zuckerberg tiết lộ đó là nếu không có mạng xã hội Facebook như ngày nay, nhiều khả năng vị CEO này đã trở thành một giáo viên trường trung học.



CEO của Facebook cho biết hiện tại mỗi tuần Zuckerberg đều có một buổi đứng lớp tại trường cấp 2 East Menlo Park (California), gần trụ sở chính của Facebook. Zuckerberg cho biết quyết định của mình có phần ảnh hưởng bởi người vợ Priscilla, người hiện đang đi dạy sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard.

Nếu không sở hữu Facebook, có lẽ bây giờ Zuckerberg đã quen thuộc với công việc đứng lớp





Zuckerberg cho biết lớp học mà mình đang giảng dạy có nội dung về cách xây dựng và điều hành một doanh nghiệp.



“Mỗi thứ 3 hàng tuần tôi có một buổi đứng lớp, giảng dạy về một kỹ năng, và mỗi nhóm học sinh sẽ xây dựng một dự án của riêng mình”, Zuckerberg chia sẻ. “Sau khi buổi học kết thúc, các nhóm học sinh sẽ vào Facebook và bán sản phẩm mà họ tạo ra cũng như tìm cách để marketing và quảng bá sản phẩm”.



Cũng trong bài phỏng vấn của mình, Zuckerberg đã thừa nhận mình chịu sự ảnh hưởng lớn bởi nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, đồng thời đã nhận được những lời khuyên bổ ích từ vị tỷ phú này.



“Bill Gates đã cho tôi một số lời khuyên: đừng chỉ cho đi tiền của bạn, mà cần phải đầu tư để đạt được một điều gì tốt đẹp hơn”, Zuckerberg cho biết. “Hiện tại, tôi đang có một công việc chiếm đến 99% thời gian của mình, vì vậy tôi không thể điều hành một quỹ từ thiện. Nhưng tôi có thể sử dụng phương pháp đầu tư mạo hiểm, nơi tôi có thể đầu tư vào con người. Do vậy, tôi đã chọn đầu tư vào các trường học”.



Cũng trong bài phỏng vấn, khi được hỏi lý do tại sao Facebook không xây dựng một smartphone cho riêng mình mà chỉ ra mắt Facebook Home như một giải pháp để biến smartphone Android thành “điện thoại Facebook”, Zuckerberg một lần nữa nói rõ rằng sản xuất smartphone không phải là chiến lượt của Facebook.



Theo Zuckerberg, việc Facebook được sử dụng rộng rãi trên smartphone chạy Android hay iOS sẽ đảm bảo hơn so với việc ra mắt một chiếc điện thoại riêng của Facebook để cạnh tranh với các hãng điện thoại khác.



“Nếu sản xuất một chiếc điện thoại, chúng tôi sẽ chỉ chiếm được 1 đến 2% thị phần người dùng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục sử dụng nền tảng Android hay iOS, chúng tôi sẽ có được hàng trăm triệu người dùng. Chúng tôi muốn biến nhiều chiếc điện thoại có thể trở thành ‘điện thoại Facebook’, và đó là lý do Facebook Home ra đời”, Zuckerberg giải thích.



Zuckerberg cũng giải thích lý do sở dĩ Facebook Home ra mắt trên nền tảng Android của Google thay vì iOS của Apple, không phải vì mối quan hệ giữa Facebook và Google trở nên tốt đẹp hơn, mà đơn giản vì Android là nền tảng mở, cho phép Facebook dễ dàng tích hợp các tính năng của mình vào nền tảng Android hơn.



“Chúng tôi có một mối quan hệ khác tốt đẹp với Apple, tuy nhiên họ muốn sở hữu toàn bộ trải nghiệm trên nền tảng iOS. Trong khi đó chúng tôi không có mối quan hệ thực sự tốt với Google, tuy nhiên chúng tôi ủng hộ triết lý mở của họ”, Zuckerberg cho biết thêm.



Mới chỉ 29 tuổi và sở hữu khối tài sản chục tỷ USD, tuy nhiên Zuckerberg là một trong những “đại gia” công nghệ nổi tiếng với hoạt động từ thiện từ sớm của mình. Hiện Zuckerberg đã tham gia với Bill Gates để hứa quyên góp phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện, đồng thời hợp tác với nhà đồng sáng lập của Google, Sergey Brin, để quyên góp cho quỹ từ thiện với các hoạt động phát triển giáo dục.

Theo T.Thủy (Dân trí)