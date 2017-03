Đây được xem là giải pháp nhằm giải cứu vãn cho sự sụt giảm thuê bao cố định hiện nay.



Hiện mỗi phút cuộc gọi từ điện thoại di động sang cố định, nhà mạng di động phải trả cho mạng cố định là 270 đồng/phút. Nhưng tới 1/10, mạng di động sẽ phải trả thêm 145 đồng/phút, tăng hơn 53% so với hiện tại. Mức cước trên không phân biệt giờ thấp điểm hay cao điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.



Tính đến thời điểm cuối tháng 7/2011, cả nước đạt trên 128 triệu thuê bao điện thoại. Các mạng di động phát triển được gần 5,7 triệu thuê bao mới trong bảy tháng đầu năm 2011, trong khi điện thoại cố định chỉ phát triển được hơn 36.000 thuê bao mới, cá biệt có tháng thuê bao điện thoại cố định không tăng trưởng. Nếu so với cuối năm 2010, tổng số thuê bao điện thoại cố định đã sụt giảm khoảng 1 triệu thuê bao.



Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trước đó đã kiến nghị lên Bộ chủ quản về chính sách cước kết nối giữa di động và cố định, bởi mỗi phút kết nối từ mạng di động sang mạng cố định, nhà mạng di động chỉ phải trả cho nhà mạng cố định 270 đồng/phút, so với 415 đồng/phút cho chiều ngược lại.



Sắp tới, với mức cước kết nối cả hai chiều đã ngang bằng nhau 415 đồng/phút, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định được hưởng lợi tăng cước kết nối thêm 53,7%.



Tuy nhiên theo các chuyên gia, đây không phải là giải pháp giúp cho dịch vụ điện thoại cố định tăng trưởng mạnh, mà chỉ có thể phần nào giảm sự lỗ lãi hay tăng thêm nguồn thu cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định./.