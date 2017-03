Một số trang sử dụng thủ thuật "Like tự động". Sáng sớm đầu tuần, vừa đến cơ quan, anh Quang (52 tuổi, đang công tác tại một cơ quan Nhà nước ở Hà Nội) bỗng dưng được chị em trong phòng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, khen “là người đàn ông chiều vợ hết cỡ” do đã nhấn “like” cả vào trang có tên gọi Váy xinh trên Facebook để săn… váy đẹp, váy xinh tặng vợ. Anh Quang ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi được một đồng nghiệp mở Facebook cho xem thì anh mới bổ ngửa biết mình đã "like" vào trang Váy xinh từ... trên trời rơi xuống nào đó từ bao giờ. Trường hợp khác, chị Thu Uyên (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) là người thường xuyên mua sắm trên mạng phản ánh: Gần đây, dù chỉ vào để xem giá bán sản phẩm trên một số website nhưng chị đã nhanh chóng bị mắc bẫy like tự động trang Facebook của các doanh nghiệp. “Trong số đó, Cucre.vn là một ví dụ”, chị Uyên cho hay. Hai ví dụ nói trên chỉ là số ít trong vô số trường hợp mà cộng đồng người dùng Facebook Việt Nam vẫn thường xuyên gặp phải, đã được phản ánh rất nhiều trên các diễn đàn trong suốt thời gian qua do mắc bẫy like tự động, "bỗng dưng đi thích" một fanpage nào đó (đáng lo ngại, trong đó có cả các trang nội dung phản cảm hoặc không phù hợp với giới tính, độ tuổi…). Một nạn nhân của "Váy xinh". Qua kiểm chứng của phóng viên ICTnews đối với một số người dùng và chính bản thân, ngoài fanpage Cucre.vn, Váy xinh như đã đề cập, thủ thuật "like tự động" dùng để “trói” người dùng còn đang được vô số fanpage Facebook sử dụng. Có thể dẫn ra một số ví dụ như trang có tên Vitalk, Cucre.vn, Ví Momo, Linksys, Váy xinh, Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu, Bóng đá số 24h, Hội những người thích đọc tin tức xã hội, Nấu ăn không khó, Phong thuỷ ứng dụng… Về mặt kỹ thuật, bản chất có chuyện “like tự động” là do người dùng bấm vào các trang nội dung, hình ảnh trên Facebook đã bị “một ai đó” chèn sẵn mã JavaScript, mã độc chạy ngầm liên kết với một fanpage khiến người dùng không thể biết họ “like” từ khi nào. Thậm chí ở mức độ nguy hại hơn, theo cảnh báo từng được Công ty An ninh mạng Bkav đưa ra, khi nhiễm mã độc, tài khoản Facebook của người dùng còn nhanh chóng bị biến thành công cụ spam “tay sai” cho các cá nhân, doanh nghiệp, tự động phát tán link lên timeline (dòng thời gian) của chính những người trong danh sách bạn bè, gây phiền toái và hiểu nhầm tai hại. Đáng chú ý, song song với nạn “like tự động” liên tục hoành hành từ nhiều năm nay thì dịch vụ mua bán like fanpage cũng đang bùng phát tại Việt Nam. Hiện mỗi like được các cá nhân, công ty làm dịch vụ quảng cáo, truyền thông đưa ra giá từ 150 - 200 đồng, giá trọn gói cho 5.000 like là từ 750.000 đồng, 10.000 like từ 1,4 triệu đồng… Xâu chuỗi các vấn đề nói trên khiến cho cộng đồng người dùng Facebook đặt ra nghi vấn: Để nạn “like tự động" hoành hành trong suốt thời gian qua, phải chăng chính sách của Facebook toàn cầu là không can thiệp, hay Facebook không thể kiểm soát nổi việc "kiếm fan bất chính" của các cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam? Facebook không dung túng cho hành vi "like tự động" Liên quan đến thực tế trên, phóng viên đã đặt câu hỏi đến ông Huỳnh Kim Tước, cố vấn của Facebook tại Việt Nam. Ngày 11/1/2014, trong e-mail trả lời phóng viên ICTnews, đại diện truyền thông phía Facebook nhấn mạnh:Mạng xã hội này không dung túng cho các fanpage có hành vi lạm dụng để "like tự động". Đểbảo vệ người dùng,thời gian qua Facebook luôn chủ động theo dõi, tìm kiếm những sự bất thường trong hoạt động của các trang để phát hiện hình thức lạm dụng này, đồng thời nhanh chóng đưa ra phản ứng như gỡ bỏ nội dung vi phạm. "Trong trường hợp phát hiện bất kỳ fanpage nào có hiện tượng like tự động, chúng tôi khuyến khích người dùng báo cho Facebook thông qua chức năng báo cáo trên trang (nằm bên cạnh mục "Tin nhắn" của fanpage - PV), hoặc điền vào mẫu liên hệ (Contact form) trong mục Trung tâm trợ giúp (Help centre), Facebook sẽ rà soát các báo cáo và đưa ra giải pháp xử lý cần thiết", đại diện Facebook nhấn mạnh. Báo cáo sai phạm được tích hợp sẵn trong Facebook.