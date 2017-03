Ảnh minh họa: Digitaltrends

Cơ quan An ninh quốc gia Hoa Kỳ (The US National Security Agency - NSA) hi vọng sẽ chiêu mộ đủ quân số cho binh đoàn “ảo” vào cuối năm nay, cũng như xây dựng thêm một đội quân tương tự trong năm 2012. Đây là nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ nhằm chống lại sự leo thang của làn sóng “chiến tranh ảo” đang diễn ra ác liệt trên toàn thế giới.

Hàng loại cơ quan chuyên trách an ninh và khoa học của nước Mỹ như NASA, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh quốc gia và NSA sẽ đưa người của họ tham dự hội nghị DEF CON tại Las Vegas (diễn ra từ ngày 4 đến 7-8) để làm công việc “săn đầu người”.

Được tổ chức lần đầu tiên năm 1993, dựa trên ý tưởng của hacker huyền thoại Jeff Moss, DEF CON là hội nghị thường niên dành cho hacker khắp nước Mỹ. Để tham dự sự kiện, mỗi cá nhân phải chi 150 USD bằng tiền mặt vì mọi loại thẻ đều không được chấp nhận, cũng như không cần phải đăng ký dưới bất cứ hình thức nào - tất cả để đảm bảo tối đa tính “nặc danh” cho mọi đối tượng tham dự.

Các đặc vụ của NSA hi vọng sẽ tìm thấy tại đây những cá nhân ưu tú để phục vụ nước Mỹ, cả về phương diện quốc phòng lẫn tấn công trên một chiến trường hoàn toàn mới: Internet.

Chưa bao giờ cuộc chiến trên không gian ảo lại gây ra nhiều tổn thất thật sự cho nhân loại như hiện nay, các nhóm tội phạm như LulzSec và Anonymous đang tung hoành khắp các trang web thuộc nhiều tập đoàn, cá nhân và cơ quan chính phủ, đánh cắp các tài liệu tuyệt mật từ những tổ chức quốc tế cao cấp như NATO, hay Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Nhưng đáng lo ngại hơn cả là những hacker “quốc doanh” chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và làm việc cho chính quyền nhiều quốc gia - như vài nước Đông Âu, Nga, Iran và Trung Quốc - vốn thường xuyên bị cáo buộc là đã tấn công vào hệ thống điện toán của nước Mỹ, chẳng hạn như Lầu Năm Góc.

Để chống lại những mối đe dọa nêu trên, nước Mỹ cần phải “dĩ độc trị độc”, họ cần phải có một “quân đoàn ảo” cho riêng mình. “Ngày nay, cái nước Mỹ cần là những chiến binh mạng, thay vì các nhà khoa học tên lửa” - Richard “Dickie” George, giám đốc kỹ thuật phòng chống tội phạm mạng thuộc NSA, cho biết.

Trở ngại duy nhất, nếu có, là việc nhiều hacker vẫn cho rằng “an cư lạc nghiệp” với chính phủ là một biểu hiện của sự đầu hàng, là không “ngầu” chút nào! Những đối tượng này tỏ ra thích lãng phí tài năng của họ vào việc phá hoại, hơn là bị kiểm soát bởi nhà nước.

Bên cạnh đó, rất nhiều cá nhân đã không đi vào vết xe đổ trên, bản thân sáng lập viên của DEF CON là Jeff Moss hiện đang làm việc cho ủy ban tư vấn của Bộ An ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Theo TRÍ VƯƠNG (TTO)