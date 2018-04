Theo Billboard, Despacito hiện là video ca nhạc được xem nhiều nhất mọi thời. Video được xem nhiều thứ hai là See You Again của Charlie Puth và Wiz Khalifa với 3,5 tỷ lượt xem. Shape of You của Ed Sheeran, Gangnam Style của Psy và Uptown Funk của Bruno Mars lần lượt xếp sau với 3,5 tỷ, 3,4 tỷ và 3,1 tỷ lượt xem.





Khi thử tìm kiếm từ khóa Despacito trên YouTube, bạn sẽ thấy kết quả trả về đầu tiên đã bị thay đổi tiêu đề, cụ thể, tên bài hát Despacito đã bị đổi thành Hacked by Prosox & Kuroi’SH & Shade & Akashi IT & KireRoot & Xepher & Senpaiweb & Misao...





Khi bấm vào liên kết video, trên màn hình chỉ xuất hiện thông báo video này đã bị xóa bởi người dùng.



124 video đã bị hack bởi Prosox và Kuroi'SH. Ảnh: TIỂU MINH

Despacito không phải là video đầu tiên bị nhóm tin tặc này phá hoại, tuy nhiên, đây là video đầu tiên bị xóa khỏi YouTube. 123 video ca nhạc còn lại hiện chỉ mới bị đổi tiêu đề, nội dung vẫn còn tồn tại, đơn cử như Maroon 5 và nhiều bài hit nổi tiếng khác.





Theo thông tin hacker để lại thì mục tiêu tiếp theo của Kuroi’SH sẽ là Logan Paul.

TIỂU MINH