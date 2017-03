(PLO) - Vừa qua, nhà phân phối Digiworld đã tổ chức trao 9 chiếc Honda Air Blade tiếp theo cho 9 khách hàng may mắn đợt 2 của chương trình "Sắm Wiko trúng Air Blade lướt Chevrolet".

L ễ trao giải nằm trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng cuối năm “Sắm Wiko, trúng Airblade, lướt Chevrolet”. Các khách hàng khi mua bất kỳ sản phẩm smartphone thương hiệu Wiko do Digiworld phân phối, kích hoạt IMEI bảo hành để có cơ hội tham gia quay số may mắn. Trong hai ngày 11 và 18/01 vừa qua, Digiworld đã tổ chức 2 buổi quay số may mắn dựa trên những số IMEI đã kích hoạt và tìm ra 14 chủ nhân tiếp theo của 14 chiếc Honda Air Blade. Trong buổi sáng ngày 23/01/2015, 9 khách hàng trong số đó vui mừng tới nhận xe.

Chị Lương Thị Thu, Gò Vấp thích thú chia sẻ: “Lúc đầu, khi được Wiko thông báo trúng xe máy, tôi không tin. Lúc mua Wiko Fever, tôi cũng nghe nhân viên bán hàng giới thiệu, nhưng tôi mua vì đây là mẫu mới nhất chứ không quan tâm tới chương trình khuyến mãi. Mãi tới khi người đại diện nhãn hàng kiên trì thuyết phục, tôi mới tới văn phòng công ty Digiworld xem sao thì mới tin là mình trúng thưởng thật. Tết này, cả nhà tôi trúng lộc to rồi.”

Từng khách hàng tới trao giải mang theo câu chuyện của riêng mình. Trong đó, xúc động nhất là câu chuyện của cô bé Nguyễn Thị Trang, Đồng Nai, mua chiếc Wiko Lenny 2 bằng khoản tiền tiết kiệm từ lớp 11. Tới nhận giải, bố cô bé chia sẻ: “Lúc được phía Wiko thông báo trúng thưởng, tôi không dám tin. Nhà tôi quanh năm quanh quẩn với xe bột chiên, nuôi hai đứa con ăn học, chả bao giờ dám mơ tới chiếc xe mấy chục triệu như vầy. Lúc tới công ty xác thực, tôi không dám mang điện thoại theo vì sợ rớt mất hay tới nơi người ta lấy lại. Chỉ mang theo hóa đơn mua hàng. Giờ thì tôi được đi chiếc xe thật rồi, Cảm ơn Wiko đã mang lộc xuân tới nhà.”

Chương trình "Sắm Wiko trúng Air Blade lướt Chevrolet" vẫn tiếp tục tìm kiếm 17 chủ nhân tiếp theo cho những chiếc Honda Air Blade và 1 giải đặc biệt với chiếc Chevrolet cho đến hết ngày 29/01.

TRIỆU MẪN