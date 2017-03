Ảnh minh họa

Có kinh nghiệm vẫn bị nhầm

Những chiếc điện thoại “dựng” này được các chủ cửa hàng di động bán giá ngang ngửa như những chiếc iPhone bình thường và người mua dù có kinh nghiệm vẫn bị nhầm.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, một tín đồ iPhone ở TP.HCM, đã phải nếm trái đắng khi mặc dù rất am hiểu về iPhone, nhưng vẫn bị cửa hàng bán di động lừa mua nhầm một chiếc điện thoại “dựng”, phải đến khi đi sửa anh mới biết. Anh cho biết, do ông cậu có nhu cầu dùng chiếc điện thoại của Apple này, nên mới nhờ anh mua cho một chiếc. Anh ra một cửa hàng bán điện thoại trên đường 3/2, được chủ cửa hàng đưa ra 1 chiếc iPhone 3GS nguyên hộp và khẳng định hàng mới 100%, rất cẩn thận anh đưa cả laptop ra để thử up firmware, kiểm tra serial thấy đều trùng khớp và quyết định mua nó và được chủ cửa hàng cam kết bảo hành 3 tháng.

Thế nhưng, sau 3 tháng ông cậu xài rất kỹ lưỡng, chiếc máy bắt đầu phát sinh lỗi là bị liệt phím home, vì hết bảo hành nên anh đã mang ra cho một người bạn của mình chuyên sửa mặt hàng này để khắc phục. Rã chiếc máy ra anh và người bạn đã tá hoả khi phát hiện đây là một chiếc điện thoại “dựng” khi main và camera đều bị thay. Tức giận, anh gọi điện thoại cho cửa hàng mua hỏi cho ra lẽ, nhưng chủ cửa hàng đã chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm và thêm vào đó kêu là hàng đã hết bảo hành, mình không còn liên quan.

Anh Trần Văn Khoa, ở quận 3, TP.HCM cũng rất am hiểu về iPhone, nhưng vẫn gặp trường hợp tương tự khi mua một chiếc iPhone 3GS xách tay loại 32GB để dùng. Không riêng anh Tuấn, anh Khoa, mà rất nhiều trường hợp người dùng ở Việt Nam bị lừa mua những chiếc iPhone xách tay kiểu này, mặc dù giá của họ trả để mua nó ngang ngửa với những chiếc iPhone mới.

Thế nhưng, đa số phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi không biết người bán làm cách nào mà khi hết bảo hành một thời gian thì chiếc máy bắt đầu trở chứng, trong khi trong thời gian bảo hành máy lại chạy rất ổn. Một thực tế nữa là phải đến khi bung máy ra sửa, người mua mới biết đó là hàng “dựng”. Chính vì thế việc người dùng bị các cửa hàng kinh doanh điện thoại lừa hay không cũng khó mà biết được.

Người dùng nên chọn mua hàng chính hãng

Rất khó để phân biệt những chiếc iPhone “dựng” với iPhone thật, đó là khẳng định của những người chuyên nghiên cứu về iPhone ở Việt Nam. Bởi một số chiếc hàng dựng thì có thể phân biệt bằng số serial của hãng Apple, nhưng 1 số thì lại được “dựng” rất tinh vi đúng cả số serial, nên nhiều lúc kỹ thuật cũng bó tay nếu không bung máy ra để kiểm tra.

Anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị diễn đàn tinhte.vn - người có kinh nghiệm rất lâu năm về điện thoại, cũng đã phải giật mình khi cầm một chiếc iPhone “dựng” trên tay vì không biết làm sao phân biệt nó. Tất cả mọi thao tác như vào App Store để mua phần mềm, có thể vào cydia... có thể chỉnh sửa, nâng cấp tất cả mọi thứ, tất cả đều chứng tỏ là hàng của Apple. Nhưng đến khi gõ serial vào máy thì lại không có nên mới biết đây là hàng “dựng”.

Cho nên, khi gặp những trường hợp này thì anh khuyên người dùng nên kiểm tra số serial trước. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng được cho loại hàng “dựng” kiểu này, còn loại có serial trùng khớp thì hoàn toàn không thể phân biệt được. Nên cách tốt nhất anh cho rằng người dùng nên tìm đến những nơi bán hàng có uy tín để mua, hoặc là mua hàng chính hãng.

Anh Nguyễn Anh Dũng, kỹ thuật viên của một cửa hàng Apple Store tại TP.HCM cũng cho biết, việc phân biệt một chiếc iPhone “dựng” và hàng thật là một điều vô cùng khó, bởi với kỹ thuật nhiều khi cũng phải chật vật mới biết được. Còn người dùng rất dễ bị các cửa hàng kinh doanh điện thoại làm ăn không tốt lừa. Chính vì thế, cách tốt nhất là người dùng muốn mua iPhone thì nên mua hàng chính hãng từ các nhà mạng, bởi đó là nguồn bán hàng chắc ăn nhất.

iPhone 4 không tránh khỏi hàng “dựng”

“Dựng”: từ được giới công nghệ dùng chỉ những chiếc BlackBerry thế hệ cũ được làm mới khá phổ biến trên thị trường hiện nay.

*Iphone 4 cũng sẽ không tránh khỏi hàng “dựng”: Đó là khẳng định của anh Mai Phú Phong, Giám đốc công ty cổ phần Nhất Phong chuyên kinh doanh hàng Apple tại TP.HCM và anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị diễn đàn tinhte.vn. Tuy nhiên, theo hai người này, iPhone 4 trong thời gian ngắn ban đầu (khoảng 5 tháng) sẽ chưa có vì đây là hàng mới nên chưa thể dựng được. Muốn dựng được máy phải có linh kiện thay thế để thay cho máy cũ, không có máy cũ thì không có máy dựng.

Theo Lê Mỹ (ICTnews)