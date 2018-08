(PLO)- Thay vì bỏ ra một khoản tiền lớn, việc chọn mua iPhone 7 và 7 Plus cũ qua hình thức trả góp rất được quan tâm, nhất là với những người có thu nhập không cao.

Theo ghi nhận tại Di Động Việt, sức mua iPhone 7 và 7 Plus cũ cao hơn khá nhiều các model iPhone khác, cũng như vượt các đối thủ trong tầm giá. Điểm cộng đầu tiên của bộ đôi này là phiên bản quốc tế, việc trải nghiệm được đánh giá tối ưu và ổn định.

Xét về cấu hình, iPhone 7 cũ với giá từ 7,8 triệu có thiết kế kim loại nguyên khối, vi xử lý Apple A10 Fusion, RAM 2 GB, pin 1.960 mAh. Trong khi đó, iPhone 7 Plus cũ với giá từ 11,1 triệu được trang bị màn hình 5,5 inch, chip A10 cùng thanh RAM 3 GB, pin 2.900 mAh và camera kép 12 MP.



iPhone 7, 7 Plus cũ vẫn hấp dẫn bởi giá thành hợp lý, thiết kế đẹp mắt và cấu hình mạnh mẽ. Ảnh: Internet



Khi mua hàng tại Di Động Việt trong tháng 8-2018 với hóa đơn từ 3 triệu đồng, bạn sẽ được tham gia quay số 100% có quà và cơ hội trúng 9 chỉ vàng 9999. Đối với bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus cũ, bạn sẽ được tặng thêm gói bảo hành một đổi một, kể cả rơi vỡ trong 12 tháng và rất nhiều ưu đãi khác.



Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tham khảo một số sản phẩm cũ giá rẻ như iPhone SE 3,2 triệu, iPhone 6 giá từ 3,5 triệu, iPhone 6 Plus từ 5,1 triệu, iPhone 6S giá từ 3,5 triệu, iPhone 6S Plus giá từ 5,7 triệu đồng…

Để mừng việc khai trương chi nhánh thứ chín tại Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), bạn sẽ được giảm 500.000 đồng khi thu đổi máy, giảm thêm 300.000 đồng khi mua máy.







TIỂU MINH